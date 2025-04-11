中國追加起訴美國　商務部：敦促美方取消所有對華單邊關稅措施

4月9日，中國商務部宣布，中方將在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。中國商務部當時表示，美方征稅措施嚴重違反世貿組織規則，對中國增加關稅是錯上加錯，突顯美方措施的單邊霸淩本質。中方將根據世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。



截止目前，美國對華關稅總額已加至145%；中國亦強硬反擊，對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅由84%提升至125%。



4月11日，商務部發言人就此事回應記者表示，敦促美方取消所有對華單邊關稅措施。



問：據悉，中國在世貿組織就美國進一步提高所謂「對等關稅」追加提起訴訟。能否請您介紹具體情況？

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

答：美東時間4月10日，美方發布行政令，宣布進一步提高對中國輸美產品征收的所謂「對等關稅」。中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方進一步加徵關稅措施。

美方征稅措施，是典型的單邊霸淩脅迫做法，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。中方將堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。我們敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施。