對中國關稅增至145%！百萬網紅提奇招反制獲讚：還是亞洲人數學好

美國總統特朗普（Donald Trump）日前再宣布，美國對中國的關稅從104%提至125%（目前已提高為145%）。



特朗普此舉惹怒中國官方，中國民間多店家也紛紛在門口張貼，「對美國顧客加收104%服務費」的相關標語。就有內地百萬網紅1招破解，還大賺美國人錢，「直接把價格標成負數就行了」，讓眾網友笑翻。

抖音百萬網紅張全蛋想出一計「破關稅僵局」，笑翻網民。（抖音截圖）

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抖音百萬網紅張全蛋10日上傳新片：

吾有一計，可破關稅僵局。

他在片中則指出，想要應對美國的關稅其實很簡單，那就是直接把價格標成負數就行了。

他舉例，比如一台車，在中國賣10萬（人民幣，下同），到了美國直接不用錢，把價格標成-50萬，倒貼50萬送給美國人民。但有125%關稅，也就是-62.5萬元：

意思就是，美國政府還要反過來給我們625000（元）。

張全蛋說，這相當於中國一台車在國內賣10萬，到了美國這邊，到手12.5萬元：

不就是125%的關稅嗎？Come on老特，我們可以的。

影片被財經網紅「麥克風的市場求生手冊」轉發笑呼：「怎麼可以這麼幽默 XDD。」其他人也紛紛留言：

「還得是亞洲人數學好」

「我竟然有一秒鐘認真的思考這個說法」

「是怎麼做到自己不笑的」

「這反向邏輯有點強」

「諾貝爾數學獎非你莫屬」



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