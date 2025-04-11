浙江設備商逆襲美高關稅　出口價漲近倍喊話：美國人自己買單

面對美國總統特朗普對華加徵超過100%的「對等關稅」政策，浙江一線製造商選擇「硬剛到底」。內媒《觀察者網》今（11）日報道，浙江某設備商將原定出口美國售價1200美元的產品直接提價至2000美元，並強調「一分也不少賺」，關稅最終將由美國消費者自行承擔。



報道援引該企業負責人蔣一軍（化名）說法，稱5月份還有很多款新品會批量出貨，都很有競爭力，「哪怕是加價後，我們也比美國本土產品更有質價比」。

據報道，蔣一軍所領導的企業，長期服務於中國及歐美、東亞、中東市場，是國內知名IoT設備供應商，每年出貨量高達百萬台。近年伴隨「出海熱」升溫，海外市場已成為該公司成長的第二曲線。

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

針對美方不斷加徵關稅，蔣一軍並未表現悲觀，反認為這是中國企業邁向高端化的契機。「說沒有壓力那肯定是假的，但我們有足夠的信心去應對這個東西（加徵關稅）」，他指出，中國的供應鏈實力、人才儲備與技術積累已讓一批本土企業具備應變能力。

「關稅某種程度也是行業洗牌。有技術、有產能的企業有機會在這輪風險中化險為夷。」蔣一軍呼籲企業「要長期甚至畢生專注一個事業，不斷創新產品與管理，重度擁抱AI工具如Deepseek等」。

「最終還是要講實力，某些國家可能就投降了，但中國不會，中國進步了也富強了……面向未來，人才就是實力。」蔣一軍直言。

除提高價格應對外，部分中國賣家選擇退出美國市場。根據《路透社》10日報道，在亞馬遜平台上銷售的五名中國賣家中，三人表示將提高出口美國商品價格，兩人則打算退出美國市場，轉向新興市場發展。

報道指出，中國企業之所以有底氣撐過「惡稅風暴」，關鍵在於扎實的供應鏈、技術創新力與國內龐大市場支撐。另有媒體引述分析指出，美國的加稅政策恐最終傷害本國消費者與市場供應穩定。

該分析指出，「美國政府的關稅大棒將適得其反」，因為三分之一的大蒜、一半的低價家具與近八成的聖誕玩具依然是中國製造。報道並諷刺道，「當特朗普4月2日簽署行政令發動關稅戰時，他手中的那支筆，很可能就是中國製造」。

另據《路透社》8日報道，美國多家大型超市如好市多、沃爾瑪近期出現「囤積潮」，美國消費者開始恐慌性採購，顯示關稅政策已對內部民生產生直接衝擊。

對於未來中國是否會持續加徵報復性關稅，商務部發言人在4月10日的例行記者會上回應指出，「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」，並強調若美方一意孤行，中方將「奉陪到底」，堅決捍衛自身正當權益。

商務部並透露，已與相關商協會、大型商超與流通企業舉行座談，將推動擴大內銷管道，幫助外貿企業穩定經營。