海南三亞將建10萬噸級郵輪碼頭　未來與香港合作開新航線

海南三亞正在打造國際藝術港。4月11日，三亞中央商務區管理局總規劃師翟炳哲介紹，今年第二季度會動工建設一個10萬噸級的郵輪碼頭，未來將與香港合作，開通新的郵輪航線。



翟炳哲介紹，目前海南只有8萬噸級的郵輪碼頭，承載能力和接待能力有限，為了完善郵輪港口，當局將會建設一個10萬噸級的郵輪碼頭，迎接更多國內外遊客。

鳳凰島國際郵輪港建有一個8萬噸級的郵輪泊位。（林芷瑩攝）

三亞中央商務區管理局總規劃師翟炳哲。（林芷瑩攝）

他提到，去年開通了香港到三亞到越南的航線，國際訪問港的遊客人數超過57000人，未來三亞會加快硬件條件的建設，進一步加強與香港開通新的郵輪航線，延伸到東南亞其他城市，讓兩地的郵輪產業有更緊密的互動，也相信隨著海南的郵輪產業和郵輪港建設的逐步完善，能與香港郵輪產業的發展有更緊密的聯繫和成果落地。

除了郵輪，海南近年也積極發展遊艇產業。當地設有內地首個二手遊艇交易團體標準，截至2024年年底，三亞市登記遊艇總量1415艘，遊艇泊位1078個，法國BV船級社、歐尼爾遊艇公司等過百間遊艇產業鏈企業入駐園區。

鳳凰島郵輪碼頭。（林芷瑩攝）

海南近年積極發展遊艇產業。（林芷瑩攝）

另一方面，三亞中央商務區也計劃打造全球文物藝術品流通平台，吸引外資機構在海南開展業務。翟炳哲介紹，今年年底封關以後，海南自貿港的核心政策會加快、更加完善的落地，譬如進口的免關稅、外國遊客免簽等，包括現在也在突破文物藝術品的國外拍賣公司在境內展業，也將在海南國際文物用品交易中心來爭取首單落地。

翟炳哲又稱，海南自貿港已落地企業及個人所得稅最高15%稅率，隨着自貿港封關，稅種會進一步簡化、稅率降低。