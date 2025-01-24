中國「最美爛尾樓」：耗資百億的七星級酒店　如今一晚只需數十元

好魔幻的中國故事。研究了這麼多年的中國奇葩建築，沒想到民間還有高手！這座「中國最美爛尾樓」，投資超過上百億（人民幣，下同），打造了世界上最大的酒店建築群，號稱擁有中國最大的七星級酒店，如今卻只要68元一晚，拎包入住！



這個有些魔幻的故事，發生在美麗的三亞。整個建築群，由9棵大樹形狀的高樓組成，其中「7棵」定位是五星級高級公寓和酒店，「1棵」定位是白金五星超豪華酒店，「1棵」定位是中國唯一一家七星級酒店。

中國三亞美麗之冠大樹酒店（微博@三亞美麗之冠大樹公館）

曾經的「中國唯一七星級酒店」 因恒大危機變這樣（點圖放大看更多美麗之冠的照片）：

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建築圈遠看是具象化的大樹形象，頗有一種「與自然融為一體」的生態設計理念。近看也很逼真，像是電子像素版的大樹。不過也網友表示，湊近一看，密集恐懼症都犯了。

如此龐大的建築群，背後的投資方也可以說大有來頭！最開始，建築群被稱為「大樹公館」，由人民藝術家趙本山參與投資建造。看這個堪比遊戲特效的效果圖就知道，定位肯定是打造一個紙醉金迷的豪華富人社區。

2019年，恒大地產正式接盤，改名「美麗之冠」，定位是集豪華酒店、商業會展、購物廣場、休閒娛樂、餐飲美食、旅遊文化等為一體的酒店建築群。在這裏還舉辦過6屆世界小姐選美大賽，號稱「世姐之家」。

美麗之冠舉辦過6屆世界小姐選美大賽，號稱「世姐之家」。（微博@三亞美麗之冠大樹公館）

美麗之冠酒店的大堂取名西斯廷長廊，借鑑了梵蒂岡西斯汀教堂和法國凡爾賽宮的鏡廳，天頂畫臨摹了賈克-路易·大衛（Jacques Louis David）的作品。

雖然營銷力度很大，野心也巨大，但後來恒大的故事，大家也都知道了……因為無人接盤，美麗之冠從三亞「最豪華建築群」，一夕之間跌落神壇，變成「三亞最慘地標」。曾經的「中國唯一七星級酒店」，現在68元就可拎包入住。

美麗之冠的歌舞秀（微博@三亞美麗之冠大樹公館）

曾一票難求 由美國百老匯藝術總監導演的拉斯維加斯歌舞秀（點圖放大瀏覽）：

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不少入住過的網友表示，這座酒店是「金玉其外，敗絮其中」。與其豪華的外觀形成巨大反差的是，因為是民宿託管，酒店大堂無人打理，整個內部環境和服務極其混亂！

不得不說，這座建築的設計也真的很矛盾。明明主打的是「生態」，就連建築也設計成具象的大樹，但近看卻讓人很不舒服，充滿人工製造的痕跡，密集恐懼症真的當場陣亡。而現在，這座令人尷尬的建築依舊屹立在三亞的核心地段，它彷彿中國快速經濟發展歷史中，一個耀眼的反面教材，提醒人們要腳踏實地，不要能力跟不上野心……

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