北京迎極端大風天氣 氣溫將驟降 專家：重50公斤以下市民別出門
撰文：蕭通
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據北京市氣象台消息，受冷渦加強東移南下影響，北京局部地區4月11日至13日，將出現一次11至13級極端大風及氣溫急降的情況。為免發生意外，專家建議體重50公斤以下的市民不要出門。
市氣象台於10日上午提前發布大風橙色預警信號。同時，此次大風過程伴隨猛烈降溫，預計12日最高氣溫將降攝氏14度，24小時降溫幅度達攝氏13度。而在11日傍晚至12日大風期間伴有揚沙或浮塵天氣。
《大河報》引述氣象專家警告，這次極端大風影響範圍大、持續時間長，可能造成極大損毀，建議體重50公斤以下的人不要出門，以免發生危險。
北京市內早已嚴陣以待，在11日大風來到前，室外地盤提早停工，採取加固措施。中小學則提早讓學生放學，並取消12日學校活動。故宮博物院等多個景區會關閉，而多個大型活動亦陸續宣布會延期。
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