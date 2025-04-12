大風｜強冷空氣肆虐全國多地　北京首都機場取消航班413架次

受較強冷空氣影響，華北預計周五至周六（11至12日）出現歷史同期罕見的持續性大風。中央氣象台周六6時繼續發布大風橙色預警、強對流天氣黃色預警、暴雪黃色預警和沙塵暴藍色預警，四預警齊發。而由於強冷空氣影響中東大部地區，多地航班受影響，其中北京首都機場已取消航班413架次。專家提醒，這次風力這麽強，是由於這次冷空氣勢力比較強，而且風間升溫也特別明顯，所以冷暖空氣對峙的強度比一般的冷空氣活動要更劇烈，風的強度要比一般的冷空氣過程更強。



據北京首都國際機場官方微博消息，周六，首都機場全天計劃起降航班1202架次，運送旅客12.9萬人次。截至上午9時，已執行192架次，取消413架次（含提前調減）。目前首都機場運行平穩。

中央氣象台預計，周六8時至周日（13日）8時，東北地區、江漢、江淮、江南北部、四川盆地等地有5～6級大風，內蒙古、西北地區東北部、華北、黃淮等地有6～8級大風，陣風9～11級，其中，內蒙古中部、山西北部、河北北部、北京西部和北部山區等地局地陣風可達12～13級；渤海、渤海海峽、黃海大部海域、東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、南海北部海域、北部灣將有7~8級、陣風9~10級的大風，其中渤海南部、渤海海峽、黃海南部和東海北部的部分海域風力可達9~10級、陣風11~13級。

全國大風預報圖（4月12日）。（中央氣象台）

全國大風預報圖（4月1３日）。（中央氣象台）

周日8時至14日8時，西北地區東北部、內蒙古、華北、黃淮、江淮及東北地區北部和西部等地有5～7級大風，陣風8～9級，其中，內蒙古中部、河北北部、北京西部和北部山區等地局地陣風可達10～11級；渤海、渤海海峽、黃海大部海域、東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面將有7~8級、陣風9~10級的大風，其中渤海、渤海海峽、黃海北部和中部的部分海域風力可達9級、陣風10~11級。

預計周六8時至13日8時，江南南部、華南中東部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中，江西南部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上；江南東南部、華南中東部等地的部分地區將有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣，其中，江西南部、廣東中部和北部、海南島東北部等地的部分地區小時雨量大於50毫米，最大可達60毫米以上。

預計周六8時至周日8時，內蒙古中東部、黑龍江西部、吉林西部和東部、遼寧東北部、西藏東北部、川西高原中部等地部分地區有大到暴雪，其中，內蒙古東部、吉林東南部等地部分地區有大暴雪（20～28毫米）。上述部分地區新增積雪深度5～15厘米，局地可超過20厘米。

受沙塵影響的銀川火車站。（澎湃新聞）

預計周六8時至周日8時，內蒙古西部、新疆南部、甘肅中東部、寧夏中南部、陜西中南部、山東東部和南部、河南、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、廣西北部、江西北部、浙江中北部、四川盆地中北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，新疆南部等地局部有沙塵暴。

其中，河南省氣象局發布消息稱，監測顯示，周五6時至12日6時，河南省大部出現8到10級陣風，部分縣市11到13級，最大風力達15級，40個國家站最大風速達到或突破4月歷史同期極值。預計周六強風將持續，全省陣風8到10級，中西部、北部局地達11到12級，並伴有浮塵或揚沙；13日仍有8到10級陣風。

受極端大風天氣影響，預計北京首都機場、大興機場，以及天津、石家莊、呼和浩特機場有西北大風，航班起降過程中有顛簸和風切變，部分時段還會有側風超標的情況。其中首都機場周六8時到22時最大陣風10到11級，大興機場20時前最大陣風9到10級。

這次中東部大部地區出現大風降溫天氣，跟近期活動的一股較強冷空氣相關。（央視新聞）

中央氣象台首席預報員馬學款介紹，這次中東部大部地區出現大風降溫天氣，跟近期活動的一股較強冷空氣相關，風力之所以這麽強，是由於這次冷空氣勢力比較強，而且風間升溫也特別明顯，所以它的冷暖空氣對峙的強度比一般的冷空氣活動要更劇烈，風的強度要比一般的冷空氣過程更強。每年春季都是大風活躍的季節，冷暖空氣劇烈交匯時，就容易出現一些較大的氣壓梯度，從而產生強風天氣。

他提到，大家聽到13級陣風都以為能感受到這種13級陣風的威力，但實際上這種強風，往往只會出現在山區，比如峽谷、山口，當然像城市里的兩棟高樓之間間隙這種地方有一些狹管效應，容易導致陣風的增強。所以特別極端的風往往只會在山區出現，在平原地區或者在城區，風力可能沒有大家想象得那麽強。這次大風過程，城區預計陣風強度9級至11級左右。

馬學款進一步稱，周六白天，整個北京地區的風力會有明顯增強，因為在白天的時段，由於熱力作用，因為空中的風力很強，在湍流的作用下會有一些動量的下傳，所以白天的風力會比較大。城區會出現平均6級至7級大風，陣風風力10級左右，對公眾來講，建議在強風活躍時段盡量減少外出，如果在室外，要盡快尋找一個避風場所，進入室內。如迫不得已在室外，要盡量遠離一些廣告牌或者簡易的搭建物，另外在高層建築下也不要長時間逗留，如果必須通過，建議大家可以利用手中的包或衣物等這些物體，對頭部進行遮擋，快速通過。