大風｜北上注意！12級風橫掃多省　深圳部分列車停駛：建議勿出門

被子都晾曬了嗎？雨具都備齊了嗎？「雨天戰鞋」（拖鞋）都準備好了嗎？一上來就連續3問，可不是因為管得寬，而是本週六新一輪強對流天氣又要來啦！



極端大風來襲 十二級大風將掃過多省

預計4月11日至13日受較強冷空氣影響，我國中東部地區將出現強風、降溫、沙塵天氣，華北將出現歷史同期罕見的持續性大風，南部將現今年以來最強風雹天氣，堪比颱風登陸。

十二級大風將掃過多省，中央氣象台4月10日18時發布強風橙色警報；11日06時繼續發布強風橙色預警！4月11日20時至12日20時，華北、黃淮、江淮、江漢、江南北部等地部分地區有6～8級大風，陣風9～10級，局地陣風風力可達12～13級。

當局已公布深圳鐵路部分列車停駛（深圳鐵路部）

這場大風威力有多大？今年以來最大範圍的強烈對流天氣（點圖放大了解風力等級及更多相關資訊）：

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陣風7級以上會對生產生活產生較大負面影響；當陣風達到9級時，戶外行走非常困難。根據我國風力等級劃分標準，12級就是「颱風」或「颶風」了！ 13級陣風可以吹斷直徑達30公分左右的樹木。

同時，中央氣象台也同時發布了強力對流天氣藍色預警、沙塵暴藍色預警和大霧黃色警報。氣象專家提醒，民眾盡量不外出，行人與車輛不要在高大建築物、廣告看板等臨時建築物，或樹的下方停留，「#週六不出門」相關話題迅速衝上第一。

需要特別注意的是這次大風天氣不僅影響我國北方，也影響江漢、江淮、江南、華南等南方地區。

南方或迎今年以來最大範圍強對流天氣

冷空氣到來前，這兩天全國氣溫依舊大幅偏高，冷空氣的到來將打破目前全國大部氣溫偏高的狀態。同時，對南方來說，冷空氣或將帶來今年以來最大範圍的強烈對流天氣。下面一起來看詳細狀況。

昨天（10日），廣東省預警中心發布預警，廣東六部門聯合發布強對流天氣防禦提醒：11日夜間-12日，廣東省有一次大規模強對流過程；11日半夜至12日，北部冷空氣快速南壓影響本省，激發強對流。據@廣東天氣預計，11日白天廣東大部多雲為主，韶關、清遠和肇慶有分散雷陣雨；11日夜間-12日，廣東省大部將有一次明顯的強對流天氣過程，伴有8～10級局地12級左右的雷暴大風、短時強降水、局部冰雹等天氣，中北部市縣有局部暴雨；13-14日，廣東省大部晴到多雲，受冷空氣影響，12-13日各地氣溫陸續下降4～7℃。好在此次冷空氣影響時間不長，預計13日起各地氣溫又會迅速反彈。

雷暴大風＋強降水 深圳部分列車停運

深圳週末也將迎來雷雨天氣，同時，受強對流天氣影響，深圳鐵路部分列車停駛。

本週六，深圳將有暴雨，伴隨10級或以上短時大風。根據@深圳天氣，週六（12日）受冷空氣南下與暖濕氣流劇烈碰撞影響，深圳將迎強對流天氣！預計全市有強烈雷雨，最大陣風可達9級以上，局部伴隨短時強降水。這次過程「快準狠」，一波流掃過後就沒有後續了，不屬於長時間連續性降雨。

具體預報：預計11日多雲，間中有短時陣雨，早晚有輕霧或霧，氣溫22-28℃；12日有大雨局部暴雨，伴隨短時強降水和8-10級大風；展望13-16日多雲為主，空氣乾燥，氣溫略降，早晚清涼。建議大家週六減少外出，避免登山、濱海活動。週日（13日），降雨基本結束，深圳市轉多雲到晴天。

截至4月10日16時，停運列車資訊如下—

【4月11日】

松桃-深圳東K9259/62次

深圳東-松桃K9260/1次停運

岳陽-深圳C205次

深圳-岳陽C206次停駛

常德-深圳東K9275次

深圳東-常德K9276停運



鐵路部門後續將根據強對流天氣影響範圍，動態調整列車運行秩序。

小提醒：在收到列車停駛簡訊或在12306查詢到列車停運資訊後，可自車票發站乘車日期起30日內（含當日），在12306網站（12306手機APP）或火車站人工窗口辦理全額退票手續，因列車停運導致的退票不收費。現金支付、已列印報銷憑證的旅客自退票之日起180天內（含當日），持購票時使用的有效身分證件正本至鐵路車站窗口交回銷憑證，領取票款。

攻略君總結：

「深圳降雨第一定律」又要生效了，12日陰天，有強烈雷雨、局部暴雨、10級或以上短時大風，下雨+大風天「逃不掉了」。週六別出門！有旅遊安排的建議改到週日！

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