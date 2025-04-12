特朗普關稅｜台灣列美首批談判　台經貿：台美團隊已進行視訊會議

美國日前針對各國開徵鉅額關稅後，台灣一度被宣布徵收32%的高額關稅，美國後又於4月10日凌晨宣布暫停90天執行，這段期間被特朗普政府定為「協商進行期間」。



美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）證實，台灣、以色列11日將針對關稅問題展開對談，對此，台灣行政院經貿辦今（12日）證實，台美雙方的經貿談判團隊已進行視訊會議。



美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

台灣經貿辦4月12日上午表示，台灣經貿談判團隊與美國相關官員已於4月11日進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。

經貿辦強調，雙方都期待在近期內就前述議題進行後續協商 ，共同建構台美間強健穩固的經貿關係。

針對美國宣布對台課徵32%對等關稅，台灣行政院長卓榮泰4月11日在台立法院提出專案報告，警告台灣若被美國加徵30%以上稅率，美國自台灣進口將減少超過21%，台灣可能面臨轉單、產能過剩等風險，衝擊製造業約12.5萬個就業機會。

美對台關稅若飆破30% 台官方示警：恐損12.5萬就業、致產能過剩

卓榮泰提出三種關稅情境推估：第一類低關稅情境（10%至20%）：主要增加企業成本，但不至於出現生產基地外移或訂單流失，預估總體支援方案預算為361億元。第二類高關稅情境（20%至30%）：電子資訊、鋼鐵、機械、運輸工具等產業衝擊明顯，農業方面，蝴蝶蘭、茶葉與水產品也受波及，所需支援預算為576億元。

第三類則是極高關稅情境（超過30%）：除新增關稅負擔外，美國進口自台商品將減少逾21%，出口市占率下滑0.72%，產業面臨轉單壓力、出口競爭力下降，產能過剩與庫存積壓問題浮現，可能導致外銷產品回流內銷擠壓市場，預估需880億元支援方案。

卓榮泰強調，若美方對台灣課徵32%對等關稅，估計製造業產值將減少5%，其中電子資訊、機械、運輸工具、重電與鋼鐵金屬等產業影響幅度達3%至14%。