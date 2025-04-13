第五屆中國國際消費品博覽會海南舉行　國家副主席韓正出席開幕禮

第五屆中國國際消費品博覽會，今日（13日）起一連6日在海南舉行。國家副主席韓正出席開幕禮。

商務部副部長盛秋平致辭表示，第五屆消博會是2025年中國首場重大國際性展會，也是唯一以消費為主題的國家級展會。中國將立足全球消費精品展示交易平台定位，為國際交流合作搭建更廣闊的平台，助力世界各國共享中國式現代化經營。



商務部副部長盛秋平致辭稱，5年來，消博會充分依託中國大市場優勢，匯聚全球消費精品，展現多元消費場景，引領消費升級趨勢，國際影響力和全球辨識度不斷提高，已成為亞太地區規模最大的精品消費者，為全球企業共享中國市場，中國企業走向世界提供了重要平台。

盛秋平稱，近年來，中國政府堅定實施擴大內需戰略，開展消費品以舊換新，促進服務消費高質量發展，組織開展系列促消費活動，加快推進國際消費中心城市和海南國際旅遊消費中心培育建設，推動消費持續擴大，不僅提升了中國老百姓的生活品質，也為世界各國企業創造了發展機遇。

2024年中國社會消費品零售總額達到48.3萬億，同比增長了3.5%，穩居全球第二大消費市場和最大的網絡零售市場。

盛秋平表示，第五屆消博會是2025年中國首場重大國際性展會，也是唯一以消費為主題的國家級展會。中國將立足全球消費精品展示交易平台定位，更好發揮海南自由貿易港政策優勢，精心辦好消博會，為世界呈現更多精品消費，為國際交流合作搭建更廣闊的平台，讓更多消費者感受購在中國的獨特魅力，助力世界各國共享中國式現代化經營，為全球發展注入新動能。

本屆消博會設有一個主會場和三個分展區，共有來自71個國家和地區的超過4100個消費品牌參展。首次設置人工智能展示活動專區和低空經濟展示專區，全球消費電子與前沿科技領域的20多家頭部企業將在現場展示人形機器人、飛行汽車以及數字消費等方面的新產品、新技術和新服務。