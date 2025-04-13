特朗普關稅戰｜人民日報發文：投資中國就是投資未來

《人民日報》在頭版頭條發文稱，中國為全球貿易投資合作開闢前行方向，投資中國就是投資未來。文章列舉了大眾汽車、空中巴士、通用電氣醫療、渣打銀行等四個案例，稱外資企業投資中國普遍得到豐厚回報，企業不斷發展壯大，實現互利共贏。



空中巴士：圖為2017年10月17日，鏡頭下空巴在法國圖盧茲（Toulouse）附近科洛米耶（Colomiers）舉行新聞發布會時展出的空中巴士A320neo短程雙引擎窄體客機。（Reuters）

據了解，中國2024年新設立外商投資企業5.9萬家，同比增長9.9%。文章稱，中國是全球第二大消費市場，擁有全球最大規模中等收入群體，蘊含著巨大投資和消費潛力，為外資企業發展創造了更多機遇。

文章寫道，今年以來，世界開放指數下滑，世界經濟格局風雲變幻。關鍵時刻，中國始終堅持擴大高水平對外開放，為全球貿易投資合作開闢前行方向。

文章提到，在全球保護主義日益加劇的背景下，中國始終以開放姿態為全球經濟注入穩定性，並為全球經濟增長作出重要貢獻。近年來，外資准入負面清單從最早的190項縮減到現在的全國版29項和自貿試驗區版27項，製造業領域已實現「清零」。

文末提到，接下來，中國將進一步擴大開放，加快文化、教育等服務領域開放。同時，將著力破解市場准入中「大門開、小門不開」的具體問題，推動實現「既准入又准營」。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地。