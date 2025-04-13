4家中企回顧2018年關稅戰經驗　央視總結中企最擅長困境中尋生機

《央視新聞》旗下新媒體「玉淵譚天」4月13日發佈影片，回顧2018年中美經貿摩擦時，中國企業應對高關稅的經驗，並指中國企業最擅長的就是在困境中尋找生機。



中國企業應對高關稅的經驗。（影片截圖）

中國企業應對高關稅的經驗。（影片截圖）

4月2日特朗普關稅政策以來，截止目前，美國對華關稅總額已加至145%；中國亦強硬反擊，對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅由84%提升至125%。

《央視新聞》旗下新媒體「玉淵譚天」於4月13日發佈一段與4家中企的訪談影片，談論應對高關稅經驗。

2018年7月6日，美國宣布開始對340億美元中國產品加征25%的關稅。

主營醫療器械的藍帆醫療相關人士介紹，2018年時，其業務100%是醫用手套，其中超過93%是出口，70%以上的收入來自美國。

中國企業應對高關稅的經驗。（影片截圖）

負責人表示，當時再去開發市場完全不現實。其後，該公司在戰略層面上放棄了美國市場，大力開拓非美國的市場，如歐洲、美國、日本等，現在美國市場已經下降到四成以下，且堅決進行轉型布局高科技，砍掉美國的研發中心和銷售團隊，獲批的產品也並未選擇在美國上市。到今天，其高端醫療板塊已經不受任何美國關稅的影響。

中國企業應對高關稅的經驗。（影片截圖）

主營軟件的中匯宏飛智能科技無錫有限公司表示，當時公司80%是低附加值產品，且產品可以在東南亞找到替代，事發時反應不過來，於是便出現虧損。其後公司把所有的產品和設備都進行升級換代，淘汰掉低附加值的產品，現在90%都是高附加值的產品，毛利潤率有50%以上。

中國企業應對高關稅的經驗。（影片截圖）

中國企業應對高關稅的經驗。（影片截圖）

中國企業應對高關稅的經驗。（影片截圖）

主營電子元器件生產的四川明德亨電子科技有限公司相關人士表示，他們小企業抗風險能力比上市公司差一些，是賠本在做生意，只有將智能化搞起來這一條路。據介紹，公司在18年起開始轉型建設智慧工廠，向智能化、數字化去轉型。公司相關人士介紹，在特朗普上台之後，公司對這種結局早有一些準備。

中國企業應對高關稅的經驗。（影片截圖）

主營新材料的四川東材科技集團股份有限公司相關人士直言：「沒有哪家企業能夠承受得了那麼高的關稅」，但他又指，美國市場也承受不了這麼高的價格。相關人士表示，他們公司是在產線上開發其他產品，如光學、電子材料、半導體相關材料，靠這些新興的、國家急需的、能夠替代進口的產品。他補充，公司主要是助推低軌衛星產業服務的相關材料，「你在國外是買不到的」，其公司開發的新產品已在客戶端成功應用，「所以這一塊我們心裏不慌。」

「玉淵譚天」在影片最后总结，中國企業最擅長的就是在困境中尋找生機，只要希望尚存，就不會停止行動。