關稅戰｜高志凱嗆美：中國已經存在5000年　沒美國也活得好好的

中美貿易戰持續升級之際，激發不少內地民眾的民族主義情緒。中國「全球化智庫」（CCG）副主任高志凱近日接受英國《獨立電視台》（Channel 4）專訪時強硬表態，即使中國失去美國市場也無所謂，直言「中國已經存在了5000年，在絕大部分的時間裡，美國都不存在，我們也活得好好的」。



在節目訪談中，主持人問及中國是否擔心會在這場貿易戰中失去更多利益，高志凱首先表示，「我們一點也不擔心，中國完全準備好奉陪到底，因為世界足夠大，美國也不是世界市場的全部，所以如果美國把自己完全排除在中國市場之外，那就請自便吧！」

「全球化智庫」副主任高志凱近日接受英國媒體專訪時稱，中國完全不擔心失去美國市場。（高志凱個人微博）

主持人追問，中國將會失去美國市場，這相當於中國出口的15%，中國難道不在乎嗎？高志凱回應稱，「我們不在乎！中國已經存在了5000年，在絕大部分的時間裡，美國都不存在，我也活得好好的」。

高志凱強調，「如果美國想霸凌中國，我們會拋棄美國，處理好所有的事情，下一個5000年，我們依然會屹立著」。

這段專訪影片近日在內地網絡上熱傳，引來不少內地網民熱烈支持，留言稱「霸氣」、「這幾句話擲地有聲，鏗鏘有力，真的是讓人內心一振」、「講得太好了」、「懟得好！一個五千年了，一個才200年，到底誰更牛？」、「特別帶勁」。

不過，也有網民持批評態度，質疑「還想閉門造車啊？？？」、「誰沒誰不都在地球存在了那麼多年，說話要有邏輯」、「他有問過對美貿易的公司及配套企業的員工及家屬嗎？」、「就這還是智庫的？哈哈！」