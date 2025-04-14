關稅戰｜「天塌不下來」　海關總署釋信心：內需穩、外資看多

在外部環境日益複雜多變之際，官方釋出穩定信號，強調經濟基本盤依然穩固，外資信心持續提振。綜合《界面新聞》與《財聯社》今（14）日報道，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，海關總署副署長王令浚與海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良先後發言，強調中國擁有強大內需市場與良好的營商環境，有能力應對外部挑戰。



王令浚指出，目前中國製造業領域外資準入限制已全面取消，並正加快推動綠色化、數字化、智能化轉型，市場化、法治化、國際化的一流營商環境也在持續完善，這些有利條件「將助力外資企業在中國盡展優勢，在全球競爭中贏得先機」。

王令浚強調，國家主席習近平3月28日會見國際工商界代表並發表重要講話，極大提振了外商投資的信心。近期於北京舉行的中國發展高層論壇2025年年會吸引了來自21個國家的86位跨國企業正式代表參會，首次參會的企業數量創下新高，反映「看多看好中國依然是眾多外資企業的共識」。

面對外界對中國出口前景的關注，呂大良則坦言，目前中國出口確實面臨「複雜嚴峻的外部形勢」，強調「天塌不下來」。

呂大良指出，中國這些年積極構建多元化市場，深化與各方的產業鏈、供應鏈合作，「這不僅賦能了對方發展，也增強了我們自身的韌性」。他並指出，中國擁有廣闊的內需市場，是穩定經濟的重要大後方，「我們將堅定不移辦好自己的事，以自身的確定性應對外部環境的不確定性」。