北京批美濫施關稅「損害全球經濟秩序穩定」　敦促回歸對話

國務院新聞辦公室今（14）日上午舉行今年第一季經濟數據新聞發布會，就近期中美貿易關係問題作出最新回應。海關總署副署長王令浚強調，中美經貿關係本質上是「互利共贏」，抨擊美方濫施關稅，將損害以規則為基礎的多邊貿易體系，衝擊全球經濟秩序穩定。



據《觀察者網》報道，在記者會現場，有媒體提問中美貿易緊張局勢升級是否會導致貿易脫鉤，以及中方將如何應對，海關總署副署長王令浚表示，4月9日中國政府已發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，「這個文本想必您已經看過」，該文件透過大量事實與數據說明，中美經貿關係本質上是「互利共贏」，是經濟規律作用的結果，具備強大的內生動力。

王令浚指出，今年第一季，在美國濫施關稅的干擾與衝擊下，中美雙邊貿易仍保持增長，進出口總值達1.11萬億元人民幣，增長4%。這顯示雙邊經貿合作具有強勁韌性。

4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

王令浚強調，美方以各種藉口對包括中國在內的貿易夥伴濫施關稅，已對全球貿易造成不可忽視的負面影響。其所謂「對等關稅」，實際上是「典型的關稅霸凌行為」，不僅「顛覆現有國際經貿秩序」，還「嚴重違反世界貿易組織規則」，「損害以規則為基礎的多邊貿易體系」，進一步「衝擊全球經濟秩序穩定」。

王令浚直言，「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」，美國政府的所作所為已引起國際社會的普遍反對。中方已堅決採取反制措施，並將與各方攜手「共同反對美國關稅霸凌霸道行為」，「共同捍衛多邊貿易體制和經濟全球化」。王令浚呼籲美方立即糾正錯誤做法，並在相互尊重的原則下，透過平等對話解決貿易分歧。