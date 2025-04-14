陸配亞亞回內地登官媒專訪　自豪兒子讓班上大半同學｢自認中國人｣

曾在台灣因發表「武統」言論而遭限期出境的大陸籍配偶、自媒體網紅「亞亞在台灣」劉振亞，返回內地後接受官媒《環球人物》專訪，首度詳述其離台心路歷程與家庭遭遇。亞亞表示，其子女在台灣就學期間一度因身分背景遭受老師與同學霸凌，但她自豪地說，兒子的堅持「讓班上大半同學都認為自己是中國人」，並直言「民進黨當局最害怕的就是這樣的局面」。



亞亞於3月25日限期最後一晚離開台灣。亞亞在受訪時表示，台灣媒體曾對她進行惡意造謠，稱她與台灣人假結婚，曾與大陸前夫育有子女，並藉台灣健保利益將大陸親屬帶來台灣。對此她反駁稱，「這完全是捏造的，我根本就沒有大陸前夫、大陸小孩，我父母也只在我生孩子、坐月子時來台灣探親」。

自媒體網紅「亞亞在台灣」劉振亞，返回內地後接受官媒《環球人物》專訪，首度詳述其離台心路歷程與家庭遭遇。（《環球人物》網頁截圖）

亞亞在訪談中提及，兩名兒子在學校曾被問：「你們是不是大陸來『洗人口』的那兩個小孩？是不是要跟媽媽一起被趕出台灣？」甚至有同學對她的兒子說：「我在網上留言了，叫你媽快滾。」亞亞表示，這些話對年僅11歲的兒子造成巨大心理創傷。雖然校方後來明令禁止學生進行此類言語攻擊，但「背後的指指點點與異樣目光依然無法避免」。

亞亞指出，有一次兒子在校聽到老師講「去中國大陸是出國」，便當場糾正，結果竟遭老師針對霸凌。她直言，這些誤解與敵意的累積，讓她與家人陷入「萬劫不復的深淵」，「難道不是嗎？結果還有人曲解我，說我把大陸形容成深淵」。

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被限期離台。（亞亞在台灣）

回憶離開台灣的當晚，亞亞表示，她對丈夫說「照顧好孩子」，對孩子們說「媽媽沒有錯，你們要記住自己是台灣人，更是中國人」。女兒抱著她哭，被人拉開，掙脫開跑回來抱住她，又被迫分開。

亞亞透露，早在兒子上小學前就考慮送孩子回中國大陸就學，但新冠疫情打亂原計劃，疫情後諮詢教育人士後被告知「孩子在台學習已久，回大陸可能跟不上進度」，只好留在台灣就讀。

+ 10

對於女兒壹壹是否願意赴陸讀書，亞亞說曾告訴她「大陸很多叔叔阿姨擔心你，想讓你去那邊上學」，壹壹回答道，「我也想到大陸上學，但如果所有愛台灣的人都離開了，我們的台灣誰來守護？」

亞亞並表示，女兒經常會從大陸帶回許多零食分給台灣同學，「讓大家知道中國有很多好吃的」。她自豪地說，「以前，他們全班近30名學生，可能只有他們兩人認為自己是中國人；後來，他們驕傲地告訴我，因為他們的努力，班上有大半同學認為自己是中國人。民進黨當局害怕的就是這樣的局面」。

她最後強調，「我就像大陸，我的孩子就像台灣，我相信我們總有見面的一天。等到那一天，孩子們會飛奔到我的懷裡，我們會擁抱彼此，再不分離」。