台網民建議「合法獵殺陸配」　陸委會強調社會理性：為孤立事件

針對近日有台灣網民在社群平台留言「建議立法合法獵殺中配（陸配）」，引發社會譁然，台灣陸委會副主委暨發言人梁文傑表示，這是一位匿名人士所留的言論，該人士過去就常發表挑起對立的言語，目前看來僅為孤立事件。



有台灣網民留言「建議合法獵殺中配」，掀起輿論不安。（臉書）

綜合《ETtoday》等台媒報道，隨著大陸籍配偶網紅亞亞、小微、恩綺因發表鼓吹戰爭言論而遭廢止在台居留許可，引發網絡熱議，其中一則「合法獵殺陸配（大陸籍配偶）」的留言更激起台灣社會關注。對此，台灣陸委會副主委梁文傑3月27日於例行記者會上回應指出，近期有上網搜尋相關討論，「看到有一位匿名人士，故意到『黑熊學院』的臉書粉絲專頁去留言，留了一句說『建議立法讓台灣人合法獵殺中配（陸配）』」。

台灣陸委會發言人梁文傑。（陳鄭為/攝）

梁文傑強調。從這位匿名人士過去的發言來看，顯然很喜歡挑起社會對立，所以目前看起來就是一個孤立的事件，而且這位匿名人士到底是誰，目前也不清楚。

梁文傑指出，台灣社會總的來說，還是很有理性、很有秩序的一個社會，雖然大家討論的很多，這幾天都是熱點話題，但是相信台灣社會還是有很大的韌性。

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關於亞亞、小微、恩綺被廢止居留許可後是否仍能返台，梁文傑表示，未來仍可依探親規定申請赴台，但是否能順利通過則視情況而定。「探親有探親的相關規定，到時候會看他們有沒有又發表類似的言論，如果還有發表類似言論的話，審查上可能就會比較困難。」

另外，有消息指出亞亞返回中國大陸後，疑似在福州機場遭人「護送」離開，引發關注。梁文傑表示，已注意到這一狀況，並仔細觀看了現場直播的影片，「我們會有我們的判斷」。