泰國預言家Plai接受胡慧沖專訪　預測香港有地震? 日本會火山爆發

緬甸3月底發生7.9級大地震，曾預言今年3至4月緬甸會發生大地震、並明言會波及泰國曼谷的泰國預言家Mor Plai瞬即爆紅網絡。近日她接受長居於泰國的旅遊網紅胡慧冲訪問，更表示日本將有火山爆發，而且香港也會出現地震！



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Plai過往神批緬甸地震的預言被網上瘋傳，不少網民發現她神準無比，可謂泰國版的「七師傅」。日前香港移居泰國旅遊達人胡慧冲就到Plai的豪宅跟她做訪問，並在其YouTube頻道內發放。胡慧冲讚Plai的豪宅很漂亮，門外有大泳池，屋內更設有神壇，供奉不同神佛，而Plai在接受訪問前會先向神佛上香，希望得到預知靈感。

胡慧冲問到泰國之後還會有水災或地震嗎？Plai坦言泰國將出現嚴重水災，而且影響力比3月地震時的影響更大，其中清邁較嚴重，曼谷也會受影響。Plai又直指泰國會再發生一次地震，但這一次不會有大廈倒塌，亦不需要疏散。此外，她又奉勸睇大型演唱會要小心，或會有衝突場面，繼而有人受傷。

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2025地震預言｜批香港會出現地震

她又預言，今年下半年會有離泰國機程約5、6小時的國家會發生海嘯，跟日本漫畫家預言日本7月會出現毀滅性災難超脗合。但Mor Plai預測日本有海底火山噴發威脅，不過不是富士山火山爆發，並指其破壞程度將低於2011年311大地震。

胡慧冲也問Plai地震會否波及香港，她則表示香港沒有什麼大問題，「相對來說很安全，沒有大型地震和海嘯。」胡慧冲隨即表示安心，但Plai卻補充：「香港會地震，但不是大震，亦沒有樓宇倒塌。」

(風水命理並非精密科學，內容僅供參考)