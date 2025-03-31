日本最新南海海槽地震損害預測近30萬人亡　經濟損失292萬億円

日本政府3月31日公布南海海槽（Nankai Trough，南海トラフ）9級地震的最新傷亡及經濟損失預測，估計震災造成最多29.8萬人喪生，比對上一次預測為低；而經濟損失則可能增至292萬億日圓。



《讀賣新聞》、共同網等傳媒報道，日本政府與專家組成的工作小組公布的最新報告根據更精密的地形數據、房屋耐震程度，以及興建海嘯避難設施及防波堤等情況，更新預測內容。

南海海槽歷史地震的時間序列、震源區域與估算震級，顯示地震之間的時間間隔。

報告提到，假如南海海槽發生強烈地震，並產生超過3米高的海嘯侵襲福島至沖繩一帶，估計可能將人沖走及造成生命危險、30厘米以上的水浸區域達11.51萬公頃，比2012至13年預計的增加三成，並料四國高知縣土佐清水市成會有34米高的海嘯打擊。

當局亦預計地震導致29.8萬人喪生，比上次預測的32.3萬人稍為減少，其中有7成死者、約21.5萬人死於海嘯，而人口密集的東海地區就成為重災區。另外可能有最多95萬人受傷，避難人數達1230萬人，以及有235萬座建築物完全損毀。

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至於在經濟損失方面，當局將物價上漲計算在內，料地震帶來292萬億日圓經濟損失，比上次估算的237萬億日圓明顯增加。這個數字包括商業大廈、住宅樓宇、基建等重建金額，同時預計災後出現制水制電等情況，料地震後翌日有最多3690萬人缺乏食水、2950萬戶家庭停電。

其餘經濟損失亦包括供應鏈中斷、企業出現倒閉潮而引致的失業問題等在一年內對生產力的影響；當局料太平洋沿岸地區的製造、批發及零售業會首當其衝。

南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。（天文台網站）

南海海槽地震是指位於靜岡縣至宮崎縣對出海域的南海海槽發生8至9級大地震，對上一次是在1944年於海槽東面發生7.9級地震，並在1946年再於西面發生8級地震。日本政府的地震調查委員會曾在今年1月將未來30年內發生同樣規模的地震機率由原本的「70至80%機會」，上調至80%左右。