地震｜日本311災民分享「35件拯救我的東西」教地震時3大應變措施

近日緬甸強震與鹿兒島海域地震接連發生，更有預言家預言2025年7月地震或會波及香港，令港人人心惶惶，而事前準備與事發當下的應變同樣重要，「東京防災手冊」就曾教如何在不同場景自救方法，若跟足指示存活機率必大大提高！



圖片來源：路透社

最近緬甸及鹿兒島附近海域地震，令人人心惶惶，更有日本漫畫家預言2025年7月會發生大地震，地震會波及香港。而日本政府的工作小組會議，於3月31日也公布最新估計，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29.8萬人。這次評估也納入「半斷裂」地震試算，即地震可能分階段發生、造成二次強震加劇災情。

早前日本老牌企業「Suntory（サントリー）」和日本《河北新報》合作，訪問了50位「311大地震」災民，讓他們憶述「災難當時拯救了我的東西」，並整合成一張清單和影片，給大家作日後避難的參考。

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而日本政府亦曾推出過「東京防災手冊」，整合多個場景教大家如何自救，到地震真的波及香港時，大家在不同場所亦可以輕鬆自救！

1.在家中/建築物內

首先要注意較高的家具有機會翻倒，例如雪櫃、微波爐等較重的大件家電、架子等上面的物品有可能飛出來，必須多加留意，以及窗戶和照明器具等的玻璃飛散而造成的傷害。

當地震時，要藏在無物體「掉落、翻倒、移動」的場所，如躲到枱底暫避，用枕頭、被子等保護頭部，移動到不會被檯燈等砸到的位置。假如地震時剛好在廁所內，應馬上把門打開，避免困在廁所中，亦最好準備好手電筒，在黑暗中移動至安全地方。在搖晃停止後，要打開房間的窗戶、玄關的門等等，確保隨時能夠避難。

2.室外

首先可用手袋等物件保護頭部，若地震時在街上，應遠離圍牆、玻璃、廣告牌等，前往公園或空地。如在車站，盡量站在月台內，避免跌落路軌；如在超市或便利店，用購物籃保護頭部，蹲下直到搖晃停止；如身處山地，當地有機會山泥傾瀉，要迅速遠離斜坡、山崖。

3.地震後

千萬勿乘電梯，必須用行樓梯取代。亦因為地板上可能會有玻璃碎片等，即使是在室內，請務必穿上鞋，用步行避難，不要使用汽車、電單車、單車等工具。