特朗普政府取消逾500名學生教職工簽證　4中國學生入稟美法院反擊

美國前總統特朗普政府近期推動大規模取消外國留學生簽證的行動，據法院文件、律師聲明以及全美各校發布的公告顯示，已有88所高校、至少529名學生、教職員工與研究人員簽證被吊銷。



其中中國留學生成為主要受影響群體。來自加州大學伯克利分校、卡內基梅隆大學等院校的四名中國學生，已於當地時間4月11日向美國加州聯邦地區法院提起訴訟，控告政府相關部門違反正當程序與平等保護原則，要求即時恢復受影響者的合法學生身份。



據央視新聞報道，當地時間4月11日，美國政府啟動大規模取消國際學生與學者簽證計劃，涵蓋88所高校，受影響人數至少達529人。美國國務院據悉正在手動終止學生和交流訪問者計劃（SEVIS）系統中的相關記錄，但多數大學與學生本人尚未收到正式通知，亦不清楚是否需立即離境，抑或可繼續學業。

據了解，被取消簽證者主要為F1類學生簽證持有者，一旦SEVIS記錄遭終止，即等同失去合法身份，將來重新申請簽證亦可能面臨高拒簽風險。有律師指出，部份學生曾有逮捕或拘留記錄，但最終未獲定罪；亦有人僅為交通違規，甚至完全沒有負面紀錄。

中國留學生在美數量位居第一，圖為2019年哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生團體。（新華社）

《澎湃新聞》報道指，面對這一波簽證危機，四名來自頂尖名校的中國留學生已於11日向加州聯邦地區法院提起訴訟，控告美國政府官員未經通知或證據，即以模糊國安理由終止學生身份，違反美國《行政程序法》及憲法修正案所保障的正當程序與平等保護權利。

該案律師、德恒律師事務所（矽谷辦公室）負責人朱可亮表示：「我們起訴是為了所有受影響的留學生，而不僅僅是充當原告的幾位。」他透露，訴訟將在4月14日向法院申請臨時禁止令（TRO），期望法官數日內判決，並暫時恢復所有被吊銷者的學生身份。

朱可亮所在的律師事務所在12日發布的一則聲明中指出：「僅憑逮捕拘留記錄或交通罰單就取消學生簽證身份是不合理的。更令人擔憂的是，被取消身份的留學生絕大多數來自中國大陸，歧視意圖明顯。」

據《鳳凰衛視》報道，達特茅斯學院中國籍博士生劉曉天亦於本月初被吊銷簽證，經申請後已獲法院裁定臨時恢復身份。朱可亮指出，過去亦有個別中國留學生成功入稟法院，現正希望以這次集體訴訟爭取覆蓋更廣泛的受影響群體。他表示，「一般來說，法官會在幾天之內做出判決。如果法官同意我們的申請，那麽有可能所有受影響的留學生的學生簽證身份都可以得到恢覆。」

美國政府去年開始，針對中國留學生收緊簽證安排。「留學生牌」遂成為華府的貿易戰籌碼。（Getty Images）

美方官員聲稱，此次取消簽證屬國安考量，亦配合特朗普政府打擊非法移民、整治校園反猶問題的政策方向。不過，外界質疑此舉實為以國安為名打壓國際學生，特別是中國學者與留學生。

據報，美國國會眾議院「中國特設委員會」主席莫倫納於3月19日致函6所美國高校校長，要求在4月1日前提供所有中國學生詳細資料，稱中國在美科研機構安插人員接觸敏感技術，若未即時應對將損害美國利益。

對此，中國外交部發言人毛寧於3月10日回應強調：「中國在美留學生人數占外國留學生總數約四分之一，這有助於促進中美兩國人民交流及美國經濟繁榮與科技發展。」她呼籲美方停止泛化國家安全，切實保障中國留學生的正當權益，不得採取歧視性限制措施。

目前，特朗普政府是否將擴大撤銷簽證行動仍未可知，但國際教育界憂慮美國高校吸引國際生的能力正受到空前挑戰。根據統計，美國於2024年發放學生簽證逾40萬份，此舉恐重創其高等教育國際聲譽與影響力。