海報藏玄機　054B型導彈艦「一南一北」護航雙航母

解放軍最新型054B導彈護衛艦「欽州艦」已正式入列南部戰區，與年初服役北部戰區的首艦「漯河艦」共同構成「一南一北」配置，為現役兩艘航空母艦——山東艦與遼寧艦擔任護航任務。



解放軍南部戰區海軍透過其微信公眾號「南海艦隊」近日舉辦「慶祝人民海軍成立76周年」海報徵集活動，其中第8號參賽作品《鬥志昂揚》中可見舷號555的欽州艦掛滿旗，官兵列隊站在右舷，顯示其正在進行入列儀式。儘管官方未正式公布欽州艦服役日期，該作品實質透露其已正式服役。

海報透露054B型2號艦「欽州艦」已入列南部戰區。（南海艦隊微信公眾號）

根據公開資料，054B型為中國海軍有史以來噸位最大的導彈護衛艦，艦長約147米，滿載排水量達6000噸，與先前的054A相比火力與感知能力皆有顯著提升。

最引人注目的是其配備與055型驅逐艦相似的桅桿一體化綜合射頻系統，以及雙面旋轉電掃描有源相控陣雷達，前者有助於強化雷達隱形能力，後者則可大幅提升艦艇對戰場環境的感知效能。

在火力配置方面，054B採用100毫米艦炮，對艦與對岸攻擊能力均優於054A的76毫米炮。導彈系統方面則設有32單元垂直發射系統，可發射紅旗-16中程防空導彈與魚-8反潛導彈，另配有中部甲板部署的鷹擊-12反艦導彈與機庫上方的紅旗-10近程防空導彈，形成完整的防空、反潛與反艦打擊網。

054B型為中國海軍艦艇裝備史上噸位最大的導彈護衛艦，圖為服役北部戰區的首艦「漯河艦」。（央視軍事）

早前曾有內媒引述分析稱，2艘054B原本預計都將配屬南部戰區海軍，但今年1月22日，北部戰區青島軍港舉行的交接儀式中，舷號545的「漯河艦」正式服役，打破了相關揣測。

目前中國海軍現役兩艘航母——山東艦與遼寧艦，分別由南部與北部戰區海軍負責，054B型新艦分別在兩大戰區服役，將可形成相對對稱的戰略部署，專司對攻擊型核潛艦的搜索與打擊任務，同時兼具防空與反艦職能，提升中國海軍航母編隊的整體戰力。