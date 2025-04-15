點名特朗普關稅搬石砸腳　官媒：中國｢不予理會｣並非｢不反制｣

美國政府近日宣布，將對部分中國出口商品暫時豁免徵收「對等關稅」。對此，官媒央視旗下新媒體《玉淵譚天》4月14日發文，批評美方關稅政策是搬石頭砸自己的腳，強調若美國真想談判，就須展現「實實在在的行動」。



根據報道，美東時間4月12日，美方公布備忘錄，宣布豁免電腦、智能手機、半導體製造設備及集成電路等產品的「對等關稅」。不過，外媒隨後引述美國總統特朗普說法指出，這些豁免屬「暫時措施」，而美國商務部長盧特尼克也表示，半導體項目仍將面臨單獨加徵關稅。

對於美方此舉，《玉淵譚天》發表評論指出，美方應認真看待中方此前的兩項表態。其一，「在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性」。文章點明，特朗普政府上任不到三個月內即對中國加徵高達125%的所謂「對等關稅」，顯示美方誤以為可藉此迫使中方妥協，結果卻是「搬起石頭砸了自己的腳」，陷入更大的麻煩。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，右）簽署對等關稅行政命令當日，貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，左）與他對話。

文章強調，中方對此無理挑釁「奉陪到底」，實施堅決反制措施，使美國商品喪失參與中國市場競爭的條件。「這一切的責任完全由美國政府承擔」，中方的反制「意志之堅定、措施之強硬，無疑超出美方的預料，打亂了美方的陣腳」。

文章亦批評美國政府選擇性忽視高關稅對民生與企業的實質衝擊，只關注部分人從市場波動中獲利。根據耶魯大學預算實驗室預測，若其他國家實施反制，美國個人消費支出（PCE）將上升至2.1%，中等收入家庭平均每年損失將達2100美元。

同時，《玉淵譚天》引用CNBC、CNN等美國主流媒體報道，指美方高關稅政策對美國大部分中小企業將造成「不可逆轉的損害」，多數行業缺乏替代方案，多位業界高管呼籲政府修正關稅政策，否則將帶來更大傷害。

第二項中方立場則是「對於美方的關稅數字遊戲，中方將不予理會」。文章指出，「不予理會」並非「不反制」或「示弱」，而是對美方「關稅訛詐本質的蔑視與洞察」；「倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底」。

文章重申中國始終堅持推動「人類命運共同體」理念，秉持「美美與共、天下大同」的精神，不搞對立與對抗，也不以鄰為壑。中國有足夠的實力與智慧維護自身權益，也有誠意推動世界共同發展，「朋友只會越來越多，孤立中國是打錯了算盤」。

針對中美經貿關係，《玉淵譚天》指出，兩國經濟總量超過全球三分之一，人口總數接近世界四分之一，是全球最大兩個消費市場。中美合作原本能為兩國與世界帶來巨大機遇與利益，但「美國政府不顧大局，一心只想用關稅訛詐打壓中國與世界，只會將自己孤立起來」。

報道最後申明，中方立場是明確、一貫的。打，奉陪到底；談，大門也始終敞開。但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行，並強調「若美方真想對話，中方需要看見實實在在的行動。要談，得拿出誠意來」。