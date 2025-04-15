山東去年發生一起因感情糾紛引發的砍人案。



一名恐怖情人讓女友到其家中過年遭拒，2人鬧翻後，男方產生憤恨向女方發「死亡威脅」，數日後更持刀捅刺女方。

法院近日判決，男子因犯故意殺人，獲刑4年3個月。

拒到男友家過年 山東女收恐怖「殺人預告」 數天後被持刀狂砍（01製圖）

因女友不來過年發殺人預告：「自從不接我電話就決定了你的命運……你所有的衣服鞋我都燒給你」（點圖放大閱讀）：

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據陸媒《湖南日報》，山東濟寧任城區人民法院近日公布一份刑事附帶民事判決書，被告人梁男與被害人鄭女在2017年前後認識，並於2019年確定戀愛關係。2021年1月，鄭女出國工作，於2024年1月回國，其間2人保持聯繫。

鄭女回國後，梁男要求女方到其家中過春節但被拒絕。梁男遂向鄭女索要房租費、梁男在鄭女出國期間看望女方母親的禮物費等。而鄭女償還男方1萬元人民幣後，封鎖了梁男的微信，並稱與對方斷絕關係。

梁男於是對鄭女產生憤恨。2024年2月4日，梁男發微信給鄭女稱：

自從不接我電話，不回信息，那時候就決定了你的命運，我就寫好了遺囑，這個就是你害我的結果，死也要讓你陪我一起死，記著什麽都可以玩，別玩感情，你所有的衣服鞋我都燒給你。

2月8日，梁男又向鄭女發送微信稱，「你交待好後事，如果不面對現實你別後悔」。

梁男3天後駕車到女方家理論感情糾紛，當時他車上放有一把水果刀與一把菜刀。2人在車內發生爭執，梁男鎖車門後情緒激動，拿出水果刀朝女方的頸部開始捅刺。鄭女反抗並試圖奪刀，過程中梁男分別捅在鄭女下頜部、臉部、左耳部、左眼部、胸部位置。

鄭女奪過梁男的水果刀後，男方又從車上拿出菜刀砍向女方，砍傷對方手腕。其間，鄭女兒子及其鄰居對傷者實施救助，因車門被鎖住，村民便拿石頭將玻璃砸破將男方拽下車，梁男欲逃跑被攔住。

據悉，鄭女臉部多處創傷累計長度9.4厘米，全身多部位創傷累計長度38.1厘米。臉部、耳部、頸部、胸部及兩手部多處創傷，損傷程度為輕傷二級。

法院認為，梁男實施故意殺人行為，已構成故意殺人罪。另，梁男主觀惡性較大，本案被害人不存在過錯。綜上，判決梁男犯故意殺人罪，判處有期徒刑4年3個月。責令梁男賠償刑事附帶民事訴訟原告人鄭女共計45942.59元人民幣。

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