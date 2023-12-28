懷疑插頭被拔　雙胞胎姐姐大怒拿刀割斷妹妹雙手肌腱　原想割臉

兄弟姐妹間難免會吵架拌嘴，但對家人痛下毒手就太超過了！



河南一對雙胞胎姊姊，懷疑妹妹拔了插頭，導致自己的延長線沒電，竟拿出修眉刀想刮花對方的臉。

由於妹妹用手阻擋，導致雙手肌腱慘被割斷送醫。

雙腕被害躺醫院還與姐姐有說有笑 網民籲不能放過她（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 16

網傳影片中，受傷的雙胞胎妹妹躺在病床上，年紀約莫十來歲左右，兩隻手都綁上了繃帶，但看起來精神臉色都已恢復得不錯，還能和大姊說說笑笑，開心地接受「餵食」。

不過，另一段畫面卻讓人看得怵目驚心，只見妹妹雙手滿是鮮血，尤其在手腕部分更是出現明顯刀痕。

據《大灣區視頻》報道，雙胞胎姐妹的大姊25日向媒體解釋事發經過，當時家裡突然斷電，但雙胞胎姊姊不清楚情況，以為是妹妹拔了她的延長線導致沒電，兩人因此爭吵起來。

【延伸閱讀】13歲女在樓上遭挑釁騷擾 竟拿菜刀落樓斬3醉男至頭破血流（點圖放大瀏覽）：

+ 9

過了約一兩個小時，妹妹洗完衣服回房睡覺，這時姊姊突然拿著修眉刀進去，一把掀開被子要劃妹妹的臉，出於本能反應妹妹抬起手遮擋，於是手掌和手腕被劃傷，雙手肌腱均斷裂。

相關新聞登上網絡熱搜，網友紛紛留言評論「太狠了，我生我妹的氣最多就是不給玩具她玩」、「親姐妹，這點破事就舞刀毀妹妹容，真的是壞透了」。

「自己親妹都這樣下死手，更不要說外人，和外人吵架不得捅死對方的程度」、「這次放過她說不定下次有什麼不順心又要做出極端行為，直接讓她坐牢去得了」。

延伸閱讀：

影/豆腐渣工程？內蒙高速公路突塌陷 「4車疊羅漢墜坑」致3死4傷

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】