最嚴電池安全令？新國標明年7月施行　首提內短路熱失控後不爆炸

近日，內地新國標《電動汽車用動力蓄電池安全要求》正式發布，將於2026年7月1日起施行，要求中首次提出「因內短路熱失控後不起火、不爆炸」。



史上最嚴電池安全令

據此前報道，3月29日夜，有3人從湖北自駕小米SU7到安徽，在德上高速樅陽至祁門路段發生事故，造成3人身亡，事故再次引發公眾對新能源汽車電池安全性的關注。

4月15日消息，日前，工業和信息化部組織制定的強制性國家標準——《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（GB38031-2025）（以下簡稱「新國標」）正式發布，將於2026年7月1日起施行。

內媒報道中稱這是「史上最嚴電池安全令」，特別指出新國標首次提出因內短路發生熱失控後不起火不爆炸的要求。寧德時代向內媒《紅星新聞》指出，此次動力電池新國標在全球首次提出因內短路發生熱失控後不起火不爆炸的要求，這一標準實施的前提是整個動力電池行業的技術提升。

示意圖。（視覺中國）

寧德時代方面還表示，目前，新國標中強調的是動力電池內部的熱失控後不起火、不爆炸。而碰撞後的不起火、不爆炸需要車企和電池廠商共同努力來完成。動力電池的無熱擴散技術將為碰撞後的人員和車輛安全打下堅實基礎，「動力電池新國標實施後將有效降低碰撞後新能源汽車動力電池燃燒的風險。」

單體測試項目新增

據介紹，相比2020年版的國家標準，新國標的單體測試項目新增了快充循環後安全，電池包或系統測試項目修訂了熱擴散測試、新增了底部撞擊測試。

具體來看，熱擴散測試考查電池單體內短路導致熱失控後的安全防護能力，從「着火、爆炸前5分鐘提供熱事件報警信號」，修改為「不起火、不爆炸（仍需報警），煙氣不對乘員造成傷害」。新國標對測試方法增加了「內部加熱」，並進一步明確待測電池溫度要求、上下電狀態、整車測試條件。

涉事車輛。（正在新聞）

事故現場。（南方都市報）

新增的底部撞擊測試，考查電池底部受到撞擊後的防護能力，要求電池包或系統在直徑30mm撞擊頭以150J能量撞擊後，無泄漏、外殼破裂、起火或爆炸現象，且滿足絕緣電阻要求。