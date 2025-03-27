小鵬X9屏幕夾斷5歲童食指　家長索賠遭拒　官方：已升級防夾功能

今年1月，惠州陳先生一家駕駛小鵬X9（XPENG X9）出行，其5歲兒子使用影視娛樂顯示屏時，左手食指被伸縮支架夾住，半節食指當場脫落。

陳先生質疑顯示屏沒有「防夾功能」，產品設計缺陷可能造成更大的安全隱患。他向小鵬索賠醫藥費，精神損失費等總計10萬元（人民幣，下同），但小鵬方面拒賠，至今未給出具體的賠償方案。



《九派新聞》報道，陳先生的兒子使用小鵬X9車內的影視娛樂顯示屏時，左手食指被伸縮支架夾住，半節食指當場脫落。他送院後診斷為「手指創傷性完全離斷」，醫生稱缺失的手指未來可能不會完全恢復。

陳先生5歲兒子的左手手指被折疊顯示屏夾斷。（黑貓投訴）

陳先生憶述，當時屏幕正在伸縮中，兒子的拇指在前面操作屏幕，食指在後面，「支架像剪刀一樣鋒利」，死死夾住手指後並未回彈。他還提到，X9是很多家庭的選擇，產品設計缺陷可能造成更大的安全隱患。

目前，陳先生稱索賠醫藥費，精神損失費等總計10萬遭到拒絕，且小鵬至今未給出具體的賠償方案。

陳先生5歲兒子的左手手指被折疊顯示屏夾斷，被醫生診斷為「手指創傷性完全離斷」。（黑貓投訴）

小鵬汽車工作人員介紹，X9車型後排座椅處配備折疊娛樂屏，可通過遙控器或點擊娛樂屏開關折疊收放，但並非觸控式螢幕，不需要通過屏幕操作。折疊屏沒有防夾功能，正常情況下不會觸碰到屏幕後方，「把手放在那裏確實比較危險，孩子只要不是站起來把手特意放到那裏，也不會有相應風險」。

對於是否優化「防夾功能」，該工作人員表示，將記錄反饋報給相應部門評估優化，「確實會有相應的安全風險」，並建議為防止兒童誤觸，車主可開啟後排屏幕兒童鎖。

至於陳先生索賠10萬元遭拒絕，工作人員則稱，小鵬汽車會本著人道主義，派工作人員與車主聯繫提供相應方案解決。

陳先生稱，屏幕支架「像剪刀一樣鋒利」，死死夾住兒子的手指後並未回彈。（黑貓投訴）

小鵬X9 配備21.4吋娛樂屏幕。（小鵬汽車官網）

另據《中國新聞周刊》，3月26日，小鵬汽車相關工作人員回應稱，公司已第一時間成立專項小組跟進處理，始終保持與家屬的密切溝通，並向客戶家屬提供關懷方案。同時，立即對產品展開技術排查，在原有安全機制基礎上升級完成了多項防夾功能升級，公司將盡全力解決用戶使用體驗問題。

小鵬X9 在香港亦有售，其主打「移動家居」概念，配備冷熱一體式電動冰箱、後排21.4吋娛樂屏幕等居家配置。其主動式後輪轉向系統能縮小迴轉半徑，市區窄路轉彎更靈活，官方強調為「全球唯一標配此功能的MPV」。