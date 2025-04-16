漁民撈出境外「諜魚」　助國安機關挖出間諜關係網

4月16日，國家安全部披露，漁民老陳早前在捕魚時打撈出某國在中國海域投放的新型水下竊密裝置，並配合國家安全機關將犯罪分子一舉擒獲，挖出了某國在中國境內經營多年的間諜關係網絡。



國家安全部介紹，漁民老陳早前在捕魚時打撈出一個奇怪裝置，他立即聯想到有可能是國家安全機關宣傳的境外投放的大「諜魚」，於是致電國家安全機關舉報受理電話說明情況，並返航回港。

同時，境外某機構收到水下裝置位置發生嚴重偏移的自動報警。原來，老陳打撈到的裝置是某國在中國海域投放的新型水下竊密裝置。根據偏移速度和方向測算，境外機構判斷，該裝置可能被打撈並駛向中國某港口。

老陳在捕魚時打撈出某國在中國海域投放的新型水下竊密裝置。（影片截圖）

劉某長期與某國間諜情報機關有聯繫，是前述境外機構在中國長期潛伏運用人員。該機構立即指揮劉某迅速前往某港口打探某裝置情況，有條件的話，重金購買並迅速轉移出境。

隨着漁船駛入港口，老陳撈到「諜魚」的消息在碼頭上傳開，聞訊而來的人都想一睹奇怪「諜魚」的真容。劉某也混跡在人群之中，偽裝成獵奇收藏者，開高價想重金購買，但都被老陳直接予以拒絕。

境外機構指揮劉某迅速前往某港口打探竊密裝置的情況。（影片截圖）

劉某是境外機構在中國長期潛伏的運用人員。（影片截圖）

其實，劉某早已被國家安全機關納入視線，其一舉一動皆在國家安全機關的掌控之中。接到舉報後，國家安全機關一方面與漁民保持聯繫，密切關注漁船返回港口的動態，聯合公安、海警等多部門行動；另一方面繼續監控劉某的行蹤。

早在近海處，國家安全機關幹警就在海警部門的配合下，與老陳完成無縫交接，打撈到的水下裝置早已安全轉移，老陳到港後甲板上蓋著布的裝置早已被替換。至於「諜魚」的消息是國家安全機關讓人配合向外放出。

國家安全機關順藤摸瓜，一舉挖出某國在中國境內經營多年的間諜關系網絡，依法開展了打擊處置。老陳因舉報配合有功，得到國家安全機關表彰獎勵。