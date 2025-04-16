搶在美國加稅前買爆！Temu海外下載量激增18%、SHEIN用戶增6%

在美國即將於5月2日針對來自中國與香港、價值不超過800美元的小額包裹徵收高達120％的關稅之際，中國電商平台Temu與SHEIN近期在海外市場出現搶購潮。據數據分析公司Sensor Tower 4月16日發布的最新報告指出，Temu 3月海外下載量成長18％，SHEIN活躍用戶則增加6％，顯示消費者在關稅生效前加快囤貨節奏。



Sensor Tower報告指出，今年3月中國非遊戲行動應用在海外市場持續呈現強勁增長，跨境電商、短劇平台與工具型應用為主要成長動能，其中新興市場擴張與技術創新是核心競爭焦點。

2月5日美國取消對中國包裹的「小額豁免（De Minimis）」，預計將對中國跨境電商Temu和Shein造成衝擊。（Getty）

在跨境電商領域方面，拼多多旗下的Temu以「低價+社交裂變」模式持續攻城掠地，下載量較2月成長18%，活躍用戶人數也持續攀升。報告指出，Temu的營運模式成功觸及價格敏感型的海外用戶群，成為短期內最具成長潛力的中國跨境平台。

同時，快時尚平台SHEIN則透過供應鏈整合與垂直用戶經營策略，3月活躍用戶數上升6%，進一步鞏固其在全球快時尚電商市場的領先地位。

Shein和Temu以超低價（ultra-low price）在美國打響名聲。（Getty）

此外，阿里巴巴旗下的AliExpress憑藉在東南亞市場的持續深耕，該月下載量更大幅成長57%，顯示區域市場對中國電商平台仍具高度需求。