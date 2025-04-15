關稅戰｜海關總署晤進出口企業 籲迎難而上拓展多元化市場
撰文：蕭通
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面對美國近期連串關稅措施，海關總署周二（4月15日）召開進出口企業、行業協會商會座談會。進出口企業和行業協會商會負責人在會上介紹企業、行業生產運行，以及穩訂單、拓市場情況，並提出政策措施建議。
提升通關便利化 加強政策供給
海關總署署長孫梅君在會上表示，當局將著力提升通關便利化水平，加強政策供給，支持企業走出去；加強常態化溝通交流，幫助企業解難題、渡難關，穩訂單、拓市場，進一步促進外貿穩定發展。
她又稱，希望企業家迎難而上，破局求變，進一步優化產業佈局，拓展多元化市場，開闢貿易新渠道新方式；利用好國際國內兩個市場，以自身發展的確定性，應對外部環境的不確定性。
與會者一致表示，堅決擁護和支持國家對美反制措施，有決心、有信心戰勝困難、應對衝擊，動態調整經營策略，化挑戰為機遇，實現更大更好發展。
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