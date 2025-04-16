外媒：中超浙江隊28歲外籍前鋒布彭扎　從11樓墮下身亡

羅馬尼亞媒體FANATIK和多家土耳其媒體今日（4月16日）發布的一則消息稱，現效力於中超浙江足球俱樂部的前鋒布彭扎（Aaron Boupendza）從一棟11層高樓墜落不幸身亡，年僅28歲。加蓬總統已發文悼念布彭扎，他發文稱，懷著極大的悲痛獲悉，加蓬天才不幸離世。



目前浙江隊未發布官方聲明，19點浙江隊有官方賽事對上梅州客家隊，先發名單不見布彭扎。有許多浙江隊球迷呼籲比賽應該暫停並呼籲官方盡快發布聲明。



外媒報道稱，布彭札的死因仍在調查。俱樂部方面起初不清楚此事，直到布彭扎缺席訓練聯繫不上才發現悲劇發生。

中超浙江足球俱樂部的前鋒布彭扎（Aaron Boupendza）從一棟11層高樓墮樓身亡。

羅馬尼亞媒體FANATIK報道引述消息人士稱，事發時布彭扎的兄弟和布彭扎在同一公寓裡，並且發生了爭吵，這導致布彭扎從11層高的樓躍下身亡。因此該媒體認為，布彭札疑似是自殺。

布彭扎先前曾效力於羅馬尼亞布加勒斯特快速俱樂部，今年1月轉會加盟浙江，出賽六場攻入四球，並有兩次助攻。

4月16日19點，中超第7輪，浙江隊對上梅州客家，賽前浙江隊公佈先發名單：趙博、汪士欽、劉浩帆、梁諾恆、童磊、孫國文、程進、李提香、鮑盛鑫、陶強龍、王釙棟。