小紅書熱議「廣交會不火」：美國訂單消失　企業急拓印度非洲市場

第137屆「中國進出口商品交易會」（廣交會）4月15日在廣州開幕，為美國總統特朗普宣布對中國加徵至245%「對等關稅」後，中國首次舉辦的大型出口展會。雖然現場依舊人流如織，但展會背後的低氣壓與憂慮情緒，突顯中國出口企業正面臨嚴峻挑戰。



《路透社》4月16日報道，來自深圳的醫療儀器製造商行銷經理李小姐在會場受訪時表示，自美方宣布加徵關稅後，「我們60%至70%的生意都來自美國客戶，現在美國訂單已經消失了，這是生死攸關」。李小姐受訪坦言，公司短期內無法找到替代市場，不排除削減工時甚至裁員。

2025年4月15日，第137屆廣交會上，Unitree G1人形機器人和Unitree Go2機器狗吸引了許多採購商的目光。 （Getty）

同時，根據主辦方公布的數據也反映相關趨勢。截至4月13日，本屆廣交會海外買家註冊人數為20萬人，較上屆的25.3萬人減少21%。其中來自美國與歐洲的買家比重由20%降至約10%。不少內地參展商透露，美國客戶普遍選擇觀望，甚至延後交貨或暫停下單。

受到美國發起關稅戰衝擊，社交平台小紅書近期也掀起「廣交會不火」話題。雖然展會仍吸引超過3萬家企業參展，展場面積相當於200個足球場，但有內地網民直言，今年宣傳力度明顯保守，加上攤位費用高昂，不少企業轉為與他人共攤或乾脆不參展。

內地網民紛紛對「廣交會不火」的現象作出分析。（小紅書）

有參展企業指出，隨著歐美市場縮減，部分廠商正加速轉向、開拓如印度、尼日利亞等新興市場，但礙於規模、付款條件與客戶質素難與美國相比，目前尚不足以彌補出口損失。

根據中國海關總署最新數據顯示，今年3月出口按年增長12.4%，遠超預期。但《Capital Economics》首席中國經濟師Julian Evans-Pritchard分析認為，此次增長主要來自「提前出貨效應」，即企業為規避即將實施的美方高關稅而提前發貨，預期未來數月出口或現「斷崖式下跌」。

有內地媒體報道指，首期廣交會匯聚超過5100家專精特新企業、製造業單項冠軍與高新技術企業，重點展示智能製造與服務機器人等成果。然而從買家數量與訂單情況看，中國對美出口依賴依舊明顯。在中美貿易戰升溫及全球供應鏈重組的背景下，廣交會正成為觀察中國出口轉型壓力與風險的重要指標。