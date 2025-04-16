涉受賄及故意泄露國家秘密　中國地質調查局原局長鍾自然獲刑13年

自然資源部原黨組成員、中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然，涉及受賄和故意泄露國家秘密，被判處有期徒刑十三年，併處罰金二百萬元人民幣。



周三（4月16日），案件在浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判。經審理查明，2011年至2023年，鍾自然利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物折合人民幣2356萬多元。

2019年，鍾自然違反保守國家秘密法的規定，將機密級文件交予不應知悉者閱看和保管，情節嚴重。

鍾自然涉及受賄和故意泄露國家秘密，被判處有期徒刑十三年，併處罰金二百萬元人民幣。（央視新聞）

法院認為，鍾自然的行為構成受賄罪、故意泄露國家秘密罪，其受賄數額特別巨大，故意泄露國家秘密情節嚴重，均應依法懲處，並予數罪並罰。鑒於其到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。

故此，以受賄罪判處有期徒刑十二年，併處罰金人民幣二百萬元，以故意泄露國家秘密罪判處有期徒刑二年，決定執行有期徒刑十三年，併處罰金人民幣二百萬元；對鍾自然受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。