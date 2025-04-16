關稅戰｜美對華關稅最高可達245% 外交部：不願打，但也絕不怕打
撰文：許祺安
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中國外交部4月16日回應美對華關稅加徵至245%，稱「具體的稅率的數字，你可以問問美方。」林劍再次強調：「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。」
4月16日，外交部發言人林劍主持例行記者會，有記者提問，美國白宮在官網的最新聲明表示，由於中國採取報復性措施，美對華關稅加徵至245%。中方有何回應？
「具體的稅率的數字，你可以問問美方。」林劍強調，中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。」林劍說。
據此前報道，2025年4月10日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」的稅率進一步提高至125%。4月11日，中國財政部網站發布國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告。
公告強調，即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。
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