5架運-20罕降埃及｜中東軍事版圖悄轉變　區域與美戰略關係恐轉向

中國與埃及軍事關係再現重大突破，4月中旬，至少五至六架中國空軍的運-20大型運輸機現身埃及上空，引發外媒與軍事觀察家的高度關注。對此，國防部4月16日對外正式證實，解放軍空軍分隊將赴埃及參與中埃「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練，時間從4月中旬延續至5月上旬，為兩國首次舉行此類演習，具有高度戰略意義。



內媒《觀察者網》報道，這批運-20極可能是先遣部隊，運送參演所需裝備與人員，象徵中埃軍事互信與合作進入新階段。報道指出，運-20目前僅為中國空軍裝備，其大規模現身海外本就不尋常，對埃及而言更具象徵意義。

中國空軍運-20運輸機2024年9月現身埃及首屆航展的資料照。（新華社）

台媒《中時新聞網》報道則介紹，運-20是中國空軍提升空運能力的代表性機型，最大起飛重量達220噸，可運載坦克與裝甲車等重裝備，更具備多功能平台潛力。其衍生型號包括可為殲-20與殲-16加油的運-20U空中加油機、正測試中的空警-3000空中預警機等，使其不僅具備物資運輸功能，更能執行遠程戰略投送與戰場支援。

《觀察者網》風聞頻道4月17日刊出軍事評論文章指出，埃及作為非洲、中東與地中海的戰略交匯點，擁有龐大軍力與地緣政治地位。此次中埃聯演不僅為雙方軍事合作打開新頁，也顯示北京正在中東擴大影響力，並可能與開羅未來在軍售與技術合作方面展開更深入對話。

4月16日，國防部對外正式證實，解放軍空軍分隊將赴埃及參與中埃「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練。（國防部官網）

過去數十年，埃及主要軍備來自美國、俄羅斯與歐洲國家，在美俄歐三方之間維持戰略平衡。《中時新聞網》報道指出，開羅近期對西方軍售的不滿逐漸浮現，尤其美國長期延遲升級埃及F-16戰機，使該型號至今僅具備發射AIM-7「麻雀」空對空導彈能力，被譏為「全球最落後的F-16」。

有鑑於此，外媒對於埃及欲轉向中國尋求殲-10C或翼龍無人機的合作可能，持續高度關注。儘管國防部曾否認售機消息，但在2023年埃及航展中，解放軍八一飛行表演隊的殲-10C曾於當地展示，表現亮眼，此次中埃聯演也將提供埃及進一步了解中國戰機性能的機會。

美國媒體《國家利益》指出，運-20降落埃及對華府構成潛在挑戰。自1978年「大衛營協議」以來，美國對埃及提供數十億美元軍援，包括F-16、阿帕契直升機與M1主戰坦克等，但先進戰機如F-35始終未列入援助範圍。美方亦因人權爭議不時扣留軍援，導致埃及尋求替代軍事合作夥伴。

有鑑於此，中國若能提供完整的軍售、訓練與維修方案，勢必吸引像埃及這樣的區域大國重新評估其對美依賴。以色列方面或將密切關注中埃軍事接近，尤其考量地緣安全與軍力平衡。