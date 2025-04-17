波音危機逢關稅升級　01直擊C919生產 中國商飛：越卡我們越自主

近年來波音事故頻發，中美貿易又戰火再起。中國近期宣布對美國商品加徵最高達125%的關稅，波音成為首當其衝的對象。根據外媒報道，北京已要求本地航空公司暫停接收波音飛機，並停止採購美國相關設備。此舉無疑為中國商飛帶來新的產業機會與挑戰。



南方航空波音737。(鄭寧攝)

香港學生上機感受中國自主研製的運十客機。(鄭寧攝)

中國商飛上海廠區。(鄭寧攝)

4月17日，記者隨《香港01》「上海新質生產力研學團」走進中國商飛廠房，實地探訪C919國產客機的生產現場。期間商飛代表回應記者提問時指出，波音事故與關稅升級確實對部分業務構成短期影響，但強調「總裝集成」本身即是全球性產業，關鍵是掌握「自主替代」的能力。

「我們中國不就是這樣嗎？他們越卡我們就越能自主研發。」在中國商飛C919總裝車間，講解員如是說。

香港學生聽取講解員講解。(鄭寧攝)

中美博弈升溫 波音遭冷待、商飛穩步突圍

據《彭博社》報道，中國政府已指示國內航空公司暫停接收波音飛機，作為對美方關稅升級的反制手段。單是進口成本翻倍，已使波音在中國這個全球最大單一市場之一的競爭力驟降。

中國商飛則正加快擴產。在上海商飛廠區的其中一個總裝車間內，記者目睹5架C919正同步生產，零部件與機身有序排列。講解員透露，目前已達「一個月一架」的生產節奏，已邁向真正規模化生產。

香港學生參觀中國商飛C919總裝車間。(鄭寧攝)

技術轉身：從「轉包波音」到「自主C919」

上海商飛廠區內陳列四架具歷史意義的飛機：自主研製的運十、合資總裝的麥道、以及代工波音737的轉包生產機型，以及目前已在國內外交付投用的C909。講解員坦言：「曾經我們為波音造零件，但近年波音事故連連，加上地緣政治，確實對生產有所影響。」

不過她亦指出：「即使未來能全面國產化，我們仍會優先選用符合最高標準的全球部件。」這是因為飛機製造本質上是全球協作的結果，而非單一國家的閉門造車。她強調：「關鍵是，我們得有『被卡脖子』時的替代能力。」

中國商飛上海廠區。(鄭寧攝)

中國商飛上海廠區。(鄭寧攝)

點擊圖輯看更多中國商飛上海廠區圖片：

突破困境：C919邁向國際 逐步擺脫進口依賴

C919自2023年投入商業營運以來，累計載客人次逾百萬。目前雖仍有約40%零部件依賴進口，但中國正積極推進國產替代計劃。據報，C919已開始換裝國產長江-1000A引擎，並計劃至2028年將國產化率提升至逾八成。

儘管仍未取得歐美適航證，但C919已獲得包括越南、印尼、老撾等多國認可，有望在東南亞、非洲及拉丁美洲等新興市場打開缺口。

走入車間：青年工程師與「永不放棄」的標語

記者觀察到，C919生產線人員以中青年為主，牆上懸掛著「長期奮鬥、長期攻關、長期吃苦、長期奉獻」十六字標語，成為商飛精神的寫照。

中國商飛外的大石頭寫著「讓中國的大飛機翱翔天際」。(正)

這場中美航空技術與供應鏈的角力，對商飛而言既是挑戰，也是壯大自主實力的機遇。