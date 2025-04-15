傳北京禁採波音零件與新機　中國航空改用國產C919補缺口

《彭博社》引述消息人士說法指出，中國官方已指示國內航空公司暫停接收美國波音公司所製造的飛機，並停止向美國供應商採購飛機相關設備與零部件。該措施被視為中國對美方徵收報復性關稅後的進一步反制行動。



《彭博社》今（15）日報道，該指令於上周末中國宣布對美國商品徵收新一輪高關稅後發布。由於關稅使美製飛機及零件的成本增加超過一倍，官方認為，現階段航空公司已無法承受接收波音飛機的成本壓力。

圖為2019年12月17日，鏡頭下波音主要零件供應商勢必銳航空系統（Spirit Aerosystems）在美國堪薩斯州（Kansas）城市威奇托（Wichita）的總部。（Reuters）

消息人士指出，北京方面同時考慮向仍在租用波音飛機、但因此面臨成本飆升的航空公司提供補貼或相關援助。

根據Aviation Flights Group的資料顯示，目前約有10架波音737 Max飛機正準備交付中國航空公司，其中中國南方航空、中國國際航空與廈門航空各配置兩架。部分飛機仍停放於波音位於西雅圖的製造基地，也有部分已運抵舟山的整理中心。

2022年11月，南航首架波音737 MAX 8飛機（註冊號B-1206）降落在廣州白雲國際機場。（微博＠中國南方航空）

報道指出，部分飛機可能已在「對等關稅」政策實施前完成交付並支付費用，因此未必受到本次禁令影響，或將依個案處理，獲准進入中國市場。

儘管歐洲空中巴士公司為中國航空業更主要的供應商，但中國商飛的C919亦被寄予厚望，以彌補窄體客機需求，唯目前中國航空公司機隊中仍有大量波音飛機，相關機型的維修、維護及後續替換仍高度依賴美方零部件供應。

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

報道提到，波音目前仍有相當數量原為中國客戶生產的庫存機型，尚未交付。波音公司已警告，若中美貿易爭端持續升級，恐進一步衝擊其仍處於恢復階段的供應鏈，尤其在疫情後尚未完全修復的背景下，更顯脆弱。