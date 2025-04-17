殲-15罕見同框美軍｢超級大黃蜂｣　央視曝光中美航母遠距對峙跡象

官媒央視近日罕見公開解放軍殲-15「飛鯊」戰機與美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」近距離同框畫面，雖然畫面僅短短不到一秒，但仍可清楚辨識美軍艦載機的外型特徵。這是中美艦載戰機首次同時出現在公開畫面中，引發外界對兩國海軍在西太平洋潛在對峙的高度關注。



據央視釋出的畫面顯示，殲-15自山東艦起飛，飛越正在補給中的解放軍艦隊編隊上空，隨後畫面一閃，出現與外機同框的瞬間。《騰訊新聞》報道指出，該外機明顯為美軍航母上常見的「超級大黃蜂」戰機。雖然畫面未顯示兩機互動過程，但從飛行距離之近判斷，專家推測這已非單純伴飛，可能代表中美航母編隊至少曾遠距離對峙過，甚至有過次數不少的正面交鋒。

央視首度公開殲-15與美軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」艦載機同框畫面。（央視）

根據公開資料，美軍「超級大黃蜂」最大的優勢在於其先進的航電系統。搭載的AN/APG-79有源相控陣雷達可同時鎖定30個目標並攻擊其中6個，並整合NIFC-CA協同交戰系統，在超視距作戰與艦隊協同上擁有成熟經驗。此外，美軍的蒸汽彈射系統可在滿載情況下輕鬆起飛，配合高效率的甲板調度，每日可達100架次以上出勤率，並累積數十年實戰經驗。

《騰訊新聞》分析指出，殲-15亦展現出一定技術優勢。其三翼面設計提供良好的低速機動性與大迎角操作能力，最高速度達2.4馬赫，遠高於「超級大黃蜂」的1.8馬赫，尤其適合執行截擊與快速突防任務。殲-15搭載的霹靂-15空對空導彈射程超過200公里，亦遠超美軍現役AIM-120系列的120至140公里射程。

美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。（美國海軍官網）

不過，殲-15仍面臨若干技術短處，如早期型號所配備的1493機械掃描雷達在探測距離、抗干擾與多目標處理上均落後於「超級大黃蜂」的AN/APG-79雷達系統，且受限於山東艦與遼寧艦的滑躍甲板設計，殲-15無法滿載起飛，載彈量受限，動力系統亦仰賴俄製AL-31F發動機，壽命與性能皆不及F414-GE-400。

報導亦提及，隨著福建號等電磁彈射航母的陸續服役，殲-15的發展平台將大幅改變。新一代改良型殲-15將搭載中國自研有源相控陣雷達與改良型發動機，有望縮小與美軍艦載機的整體差距。

殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（國防部）

事實上，隨著中國加快發展反介入/區域拒止（A2/AD）戰略能力，美軍傳統航母戰鬥群的作戰自由度正受到壓縮。中國海軍新型055型驅逐艦與鷹擊-21超音速導彈的組合，加上殲-15的遠程打擊能力，正逐步改變西太平洋海空權力結構。

專家認為，「超級大黃蜂」雖仍為美軍主力艦載機，但隨著F-35C與未來六代機的推進，以及中方艦載機體系逐漸成熟，雙方艦載航空實力將進入新一輪角力。此次兩機同框畫面雖然短暫，卻已傳遞出中美艦隊交鋒不再是模擬演練，而是進入實質對峙的新階段。