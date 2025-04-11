上海街頭現首架無人駕駛清掃機器人　AI助力工作時「情緒穩定」

周四（10日），一輛無人駕駛清掃機器人在上海市中心亮相。據《澎湃新聞》報道，這款清掃機器人的外觀與傳統保潔車相似，方正簡潔，行人經過時並未特別注意。



畫面顯示，清掃機器沿著馬路行駛，前方的四個旋轉掃輪將地面垃圾「吸入」車內。儘管外觀與傳統掃地機相似，但這輛車卻沒有司機，依然能平穩行駛，遇到障礙物時會自動停下或繞行，一些行人甚至誤以為車內有人駕駛。

無人駕駛清掃機器人在上海市亮相。（澎湃新聞）

這輛車沒有司機，依然能平穩行駛，遇到障礙物時會自動停下或繞行。（澎湃新聞）

據黃浦城發集團上海欣昇時代環境工程有限公司的葉堅堯介紹，這輛無人駕駛清掃機器人自去年底在人民廣場區域開始試運行，成為上海首輛在公共場所進行清掃的專用車輛。當前仍處於環境適配階段，進行數據收集，尚未確定正式投入使用的時間。

運行一段時間後，效果超出預期。葉堅堯表示，無人駕駛清掃機器人能全天候工作，且情緒穩定，是人類難以比擬的。其每日工作量設定為三個班次，沿廣場內圈清掃四圈。他對機器人的工作效率和質量給予了最高評價。他補充道，由於人民廣場遊客眾多，尤其是小孩，行人常常不遵循人行道規則，因此確保行人安全是首要考量。目前，機器的行駛速度設置為每小時3公里。

作業中的無人駕駛清掃機器人。（澎湃新聞）

技術開發商庫薩科技的市場部羅今秀表示，無人清掃機器人配備了7個攝像頭，採用AI視覺主導的多模態環境感知方案，能準確識別周圍環境並執行清掃任務。其採用的純真空系統具備強勁的吸力，能有效清除垃圾和落葉，即使在雨天也能保持超過96%的清潔度，作業精度可達±2厘米。在測試中，當記者將濕紙放在地上，清掃機器通過後，紙張瞬間消失。

儘管無人駕駛清掃機器人會取代部分人力工作，相關單位強調，環衛行業面臨人力老齡化、複雜作業情況及惡劣環境等挑戰，推動「人機協作」的新型環衛模式成為必要。羅今秀認為，機器人可承擔高強度和重複性的任務，而環衛工人則可專注於更具價值的工作，如精細清潔和設備監管，從而提升整體作業效率並減少工人面對高溫、寒冷及交通危險的風險。

無人駕駛清掃機器人現階段會有安全員在邊上監控。（澎湃新聞）

為測試無人駕駛清掃機器人的智能，記者設置了兩個測試場景。在正常行駛時，當有人從前方快速走過，清掃機器立即剎車。當設置路障時，機器人能夠繞行而過，但考慮到人民廣場人流密集，繞行時可能會引發潛在的碰撞風險，因此技術公司選擇發出提示音，請行人避開，而不是讓機器人隨意繞行。目前，無人駕駛清掃機器人由安全員在旁監控。市場上的無人清掃機器人採用多傳感器融合技術，能提供全面的環境感知能力，並根據數據作出避障決策。