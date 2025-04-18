中央宣傳部原副部長張建春被提起公訴　涉嫌受賄數額特別巨大

撰文：陳進安
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據最高人民檢察院周五（18日）消息，中央宣傳部原副部長張建春涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由河北省廊坊市人民檢察院審查起訴。近日，廊坊市人民檢察院已向廊坊市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，被告張建春利用擔任中央組織部處長、副局長、局長、副部長，中央宣傳部副部長等職務上的便利，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，張建春1965年5月出，山東鄆城人，1987年9月加入中國共產黨，1984年7月參加工作，在職研究生（首都師範大學美術學專業），藝術碩士。早年在山東省任職，擔任過山東省委組織部幹部綜合處助理調研員、副處長、幹部一處副處長、黨支部書記、調研員。張建春曾任中央組織部幹部一局任免處正處級調研員、副處長、處長，中央組織部幹部一局（公務員管理辦公室）副巡視員兼任免處處長、副局長（副主任）、巡視員等職務。

2014年，張建春任北京市委組織部副部長（正局級），後於2015年調任北京市委組織部常務副部長；2016年，重回中央組織部，擔任中組部部委委員兼幹部一局局長；2018年，任中央組織部副部長；2020年起，任中央宣傳部副部長。

2024年6月21日，中央紀委國家監委網站發布消息，張建春涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2024年7月25日，政協第十四屆全國委員會常務委員會第八次會議在京閉幕。經表決，會議通過關於撤銷張建春第十四屆全國政協委員資格的決定。

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