國家安全部起底｢台獨｣網軍4頭目：潛伏社交平台操縱輿情虛假消息

國家安全部公布4名「台獨」網軍身分信息，並公告台灣資通電軍自2017年6月成立以來，便充當「台獨」分裂勢力的爪牙，無所不用其極地對大陸開展網絡攻擊滲透活動。國家安全機關堅定捍衛國家安全，堅決打擊台灣資通電軍網絡謀「獨」、網絡間諜活動，徹查幕後黑手，肅清危害隱患。



近年來，針對台灣資通電軍網絡攻擊滲透活動，國家安全機關嚴密監測，深入調查，已鎖定多名參與策劃、指揮及實施人員的身份信息，其中包括：

林鈺書，男，1979年1月28日生，台灣身份證號P122635546，現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心負責人。

林鈺書，男，1979年1月28日生，台灣身份證號P122635546，現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心負責人。

蔡傑宏，男，1993年12月23日生，台灣身份證號C121530051，現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心戰隊隊長。

蔡傑宏，男，1993年12月23日生，台灣身份證號C121530051，現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心戰隊隊長。

粘孝帆，男，1982年12月6日生，台灣身份證號B121925951，資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心現役人員。

粘孝帆，男，1982年12月6日生，台灣身份證號B121925951，資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心現役人員。

王浩銘，男，1990年5月20日生，台灣身份證號T123822994，資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心現役人員。

王浩銘，男，1990年5月20日生，台灣身份證號T123822994，資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心現役人員。

手法拙劣的謀「獨」行徑

台灣資通電軍專門組建網絡戰聯隊，並雇傭社會黑客、網安公司作為外協力量，執行民進黨當局下達的網絡作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動。他們慣用的手段包括：滲透大陸水、電、氣、熱、通信、聯網攝像頭等關鍵信息基礎設施；向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電子郵件；盜取網絡直播平台、聯網電子顯示屏、IP網絡對講廣播系統或門戶網站的登錄賬號密碼，獲取控制權後插播反宣音視頻或張貼反宣；潛伏在主流社交媒體平台，豢養大量「機器人」賬號，伺機散布虛假消息、操縱輿情走向，誤導大陸和台灣民眾認知，監控打壓島內異見人士。自2023年起，又以「匿名者64」組織等名義，在網絡社交媒體平台散布虛假消息，竭力為民進黨當局謀「獨」行徑張目。

資通電軍難改吹噓本性，將僥幸控制的個別名不見經傳的小網站宣傳為重要「戰果」，甚至還不乏捏造本就不存在的網站濫竽充數。在網絡攻擊活動中，資通電軍大量使用蟻劍、冰蠍、Metasploit、Quasar等開源工具，其安全防護措施猶如「皇帝的新衣」，在國家安全機關強力調查下一觸即潰、暴露無遺。近期，國家安全機關已順藤摸瓜，查獲資通電軍在用的數十個網攻平台，發現其針對大陸重要領域實施攻擊竊密的新動向，並全部核查處置，斬斷竊密「黑手」。

病篤難醫的「台獨」網軍

民進黨當局打著發展「不對稱戰力」的幌子，大肆揮霍台灣同胞血汗錢建設網軍，妄圖構建對大陸網絡攻擊滲透、竊密、破壞的網絡戰能力，終將是蚍蜉撼樹、自不量力。與此同時，「台獨」網軍在盲目擴張的背後，卻是內部四面漏風、混亂不堪。

高層貪功扯皮，視一線人員為「國軍炮灰」，將下屬「功績」據為己有，遇事讓「小兵」背鍋，甚至將「有功者」移交法辦。基層亂象叢生，不僅借執行任務之機中飽私囊，虛報經費，夥同外協力量「賺差價」，甚至通過誇大、嫁接、偽造網絡攻擊活動「成果」，邀功騙取績效獎勵。軍紀渙散，現役人員在軍中發展傳銷、參與電信詐騙、利用控制目標「挖礦」等醜聞屢見不鮮。

國家安全機關正告「台獨」網軍頭目分子，「台獨」分裂活動是一條不歸路，國家安全機關堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，對「台獨」分裂勢力采取一切必要的懲治措施，依法終身追責。正告「台獨」網軍脅從人員，互聯網絕非法外之地，務必認清形勢，放棄「台獨」幻想，拒當「台獨」炮灰，停止分裂國家的網絡犯罪活動。

「台獨」網軍慣常通過自動化漏洞掃描和密碼爆破工具，攻擊控制大陸計算機網絡。國家安全機關提醒各類網絡服務提供商、網站運營者，應落實網絡安全防範措施，強化供應鏈代碼和日志審計，定期進行系統維護和升級，修覆安全漏洞，提升密碼強度，降低網絡攻擊和數據泄露風險隱患。廣大網民應注意保護個人隱私，定期更換各類信息平台、社交網站及電子郵箱賬號密碼，警惕互聯網虛假信息，避免被「台獨」網軍攻擊利用。

國家安全機關還提醒民眾，若發現疑似網絡間諜活動，可通過12339國家安全機關舉報受理電話、網絡舉報平台（www.12339.gov.cn）、國家安全部微信公眾號舉報受理渠道，向國家安全機關反映。