關稅戰｜義烏老闆們積極應對：「早8晚6」學外語　包括阿拉伯語

近期，美國對中國發起的關稅戰引發了兩國貿易的混亂與不確定性。然而，浙江義烏這個被譽為「世界超市」的城市，由於其出口市場的多元化和供應鏈的韌性，受到的影響相對有限。4月18日，內媒記者在當地觀察到，許多外貿商戶正在利用一切時間學習外語，以便能夠更有效地與外商洽談。



據《極目新聞》報道，在義烏國際商貿城一區的外語晨練基地，商戶們手持阿拉伯語口語學習卡，跟隨外語教師進行對話練習。這一外語晨讀活動每周一至周五的早上8時40分至9時20分進行，旨在提升商戶們的語言能力。

根據小商品城集團的介紹，這個外語訓練營已經運行了18年，並為商戶提供免費課程。2025年，該計劃將開展7期培訓，共140場，除原有的商務英語課程外，還新增了阿拉伯語和西班牙語的口語培訓。新一輪培訓自3月5日啟動，預計將於11月17日結束。

義烏國際商貿城的晨讀訓練基地。（小商品城集團）

在江東街道的雞鳴山社區，服務中心也為學生提供學習西班牙語的場地。該社區的西班牙語課程安排在每周四晚上7時至9時，截至目前已經報名滿員。據悉，該社區聚居著來自70多個國家的近1400名外國人，被譽為義烏的「聯合國社區」。自2022年以來，「西語角」公益課程每週四開課，至今已服務超過2000人。

在義烏國際商貿城附近的科萊爾成人外語教室中，學員們正跟隨外教學習商務外語，語種包括英語、阿拉伯語、西班牙語和俄語。負責人孟先生表示，該機構自2009年創辦以來，專注於經商者的外語教學，並根據義烏外貿市場編寫教材。每年約有1500至2000名新生報名參加，學員年齡從18歲到75歲不等，許多人專程從廣東、安徽等地前來學習。

正在科萊爾教室學中文的外國學員。（極目新聞）

輿論認為，義烏商戶的積極學習外語行為，顯示出他們在面對貿易挑戰時的靈活應對策略，努力提升自身競爭力以適應不斷變化的市場環境。