涉飯局後性侵同桌女子　湖南機場集團董事長邱繼興被刑拘

現年52歲的湖南省機場管理集團有限公司（以下簡稱「湖南機場集團」）黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長邱繼興，因涉嫌在飯局後性侵一名同桌女子，近日被長沙警方刑拘，警方通報稱案件正在進一步偵辦中。



邱繼興。（網上圖片）

邱繼興涉嫌性侵，被長沙警方刑拘。（網上圖片）

2023年11月，邱繼興出任湖南省屬國企湖南機場集團黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長，成為正廳級幹部。（網上圖片）

公開資料顯示，邱繼興，1972年4月生，湖南長沙瀏陽人。1990年7月至1994年6月，就讀於湖南農業大學動物科學學院獸醫專業。畢業後，歷任湖南長沙瀏陽市永和鎮畜牧水產站幹部、張坊鎮鎮長助理、張坊鎮副鎮長；共青團瀏陽市委書記；共青團長沙市委副書記、書記、黨組書記；長沙市雨花區委副書記、副區長、區長、區委書記；長沙市政府副秘書長。2017年1月，升任長沙市副市長，成為副廳級幹部；後又任長沙市委常委、中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區黨工委書記。

2023年11月，邱繼興出任湖南省屬國企湖南機場集團黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長，成為正廳級幹部。

長沙警方發布警情通報。（長沙市公安局）

據知情者透露，邱繼興性侵一案源於4月11日的一次飯局。飯局結束之後，他涉嫌性侵了同桌的一位女士。該女士報警。經上級公安部門協調，長沙市公安局刑偵支隊在4月15日前後，將邱繼興刑事拘留。

湖南機場集團官方網站顯示，4月14日，邱繼興還主持召開了2025年4月該公司的工作例會。截至2025年4月18日8時，湖南機場集團官方網站的「集團領導」一欄，仍保留邱繼興為湖南省機場管理集團黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長的信息。及至當日12時30分，該網站已無法正常瀏覽，並顯示「網站正在維護中」。