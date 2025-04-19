美宣布對華物流、海事和造船領域301調查措施　中物聯：堅決反對

周六（19日），中國物流與採購聯合會發布關於反對美對華物流、海事和造船領域301調查措施的聲明。



聲明指，4月17日，美國貿易代表辦公室宣布對中國物流、海事和造船領域301調查的最終措施，具有明顯的單邊主義、保護主義色彩，是對多邊貿易體制和國際貿易規則的嚴重破壞。中國物流與採購聯合會嚴正聲明，強烈反對美方以301調查為由對中國物流、海事、造船領域採取的限制措施，「我們敦促美方尊重市場規律和多邊經貿規則，立即糾正錯誤做法」。

長期以來，物流是聯繫中美經貿往來的重要橋梁，也是經濟全球化的關鍵紐帶。美方這一做法嚴重損害中美物流、船東、貨主、進出口商和消費者利益，將對中美經貿往來造成嚴重傷害，有可能進一步擡高國際物流成本，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，危及全球經濟發展。

中國物流與採購聯合會代表中國物流、採購與供應鏈行業領域，堅決反對美國政府這一貿易保護主義的做法，堅決擁護中國政府為維護國家利益和企業權益所採取的一切應對措施。

我們呼籲全體會員與全球物流、採購與供應鏈行業領域的同仁們團結一致、加強合作，構建「風險共擔、利益共享、價值共創」的供應鏈命運共同體，共同應對美國貿易保護的挑戰，堅持維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中國物流與採購聯合會將在商務部指導下，積極反映企業訴求，暢通內外溝通渠道，與行業企業共克時艱，堅定護航中國經濟高質量發展。