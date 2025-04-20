能上天下海　中國自主研發「鯤龍」AG600獲頒民航局型號合格證

4月20日，中國首次按照中國民航適航規章完全自主研製的大型水陸兩棲滅火飛機「鯤龍」AG600獲頒中國民航局型號合格證，證明其設計符合適航標準，獲得進入市場的「準入證」。



《央視新聞》報道，AG600飛機是為滿足中國應急救援體系和國家自然災害防治體系建設迫切需要而研製的重大航空裝備，是全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機。

AG600同時具備飛機和船的特徵，能上天、能入海，最大起飛重量60噸，可載水12噸，最小平飛速度每小時220公里，最大實用航程達到4500公里，可以靈活執行滅火、物資轉送、通信中繼等多種任務，是一個多用途的大型航空裝備平台。

大型水陸兩棲滅火飛機「鯤龍」AG600。（央視新聞）

AG600飛機2012年提出型號合格證（TC）申請，2016年總裝下線，2017年在珠海陸上首飛，2018年在湖北荊門水上首飛，2020年在山東青島海上首飛，2023年6月具備執行滅火任務能力，2024年7月獲得首個型號檢查核準書，2025年2月全面完成審定試飛。

通過AG600的研製，中國建立了大型水陸兩棲飛機設計、生產製造、系統配套、試驗試飛、保障服務體系，使中國具備了自主研發大型水陸兩棲飛機的技術和工業能力，實現了中國民機產業發展在大型特種用途飛機領域的歷史性跨越。

根據國際民用航空公約及民航法相關規定，航空器必須取得適航證才能投入運行。適航證件分為「TC」（型號合格證）、「PC」（生產許可證）和「AC」（單機適航證）。AG600此次取得的型號合格證主要用於證明航空器的設計是符合適航標準。

大型水陸兩棲滅火飛機「鯤龍」AG600。（央視新聞）

大型水陸兩棲滅火飛機「鯤龍」AG600。（央視新聞）

在獲頒型號合格證（TC）後，AG600還需要獲取生產許可證（PC）和單機適航證（AC），在交付給最終用戶後還需要對用戶開展人員培訓、維修培訓等方面的工作，確保航空器的正確使用和維護。

下一步，中國航空工業集團將瞄準滿足中國應急救援體系和國家自然災害防治體系建設迫切需要，持續推動AG600飛機系列化發展，進一步構建航空應急救援服務體系。