內地查獲72萬支「奶茶杯、可樂罐」等非法電子煙　涉案金額達5億

新華社報道，國家煙草專賣局近期開展「奶茶杯」「可樂罐」等調味電子煙整治工作，偵破各類案件593宗、追究刑事責任188人、查獲各類調味電子煙72.38萬支，依法嚴厲打擊該類違法犯罪行為。



報道稱，近四個月，國家煙草專賣局累計出動執法檢查人員22.69萬人次，實地檢查銷售網點12.15萬戶次。不法分子生產的許多偽劣電子煙產品通過網絡等隱蔽渠道銷售，形似兒童玩具、新潮飲料或炫酷食品，對心智尚未成熟的未成年人具有較強誘導性，且添加成分複雜、產品質量堪憂、安全隱患突出。

國家煙草專賣局表示，已偵破向未成年人銷售電子煙案件363宗，無證經營電子煙案件115宗，查處「奶茶杯」「可樂罐」案件593宗，涉刑案件84宗，追刑188人，查獲「奶茶杯」「可樂罐」72.38萬支，涉案金額5.07億元（人民幣），清理中小學、幼兒園周邊電子煙銷售網點373戶、自動售賣機27台，刪除各類違法違規鏈接1471條。

據悉，很多外形包裝精緻可愛的調味電子煙，實則為三無產品。（資料圖片）

2022年10月1日，《電子煙強制性國家標準》規定正式實施，禁止電子煙煙彈銷售除煙草外的其他風味。《電子煙管理辦法》中明確規定，任何個人、法人或者其他組織不得通過本辦法規定的電子煙交易管理平台以外的信息網絡銷售電子煙產品。

《澎湃新聞》此前採訪電子煙行業專家陳中，針對有些廠家以「專供海外」、「英文貼標」等方式試圖繼續生產調味電子煙的情況，陳中表示：「這些企業沒有生產許可資質的，根據中國電子煙的監管規定屬於違規行為，需要承擔法律責任。」

同時，陳中認為，治理類似「三無」違規電子煙生產現象的關鍵是追溯源頭：「上游的非法生產水果味電子煙的廠商被清理掉，下游黑市的交易才會減少。」

中國人民大學法學院劉俊海教授則建議，相關部門應對電子煙市場的新動向形成常態化嚴格監管，並輔以切實的法律手段，「市場有眼睛，法律有牙齒，電子煙市場不是法外之地。」