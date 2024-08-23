電子煙製作過程曝光　中國工人嘴對嘴狂吸萬支測試：出貨前會消毒

撰文：TVBS新聞網
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電子煙近年風靡全球，衍生的社會問題也層出不窮。

有YouTuber特別前往位於中國的電子煙工廠，驚訝地拍到工作人員「嘴對嘴」測試電子煙的畫面，對方甚至透露自己每天得吸8000到10000支電子煙，影片曝光後引起討論。

有YouTuber介紹中國電子煙製作過程，影片曝光後引起討論。(YouTube@MACHINA）
有YouTuber介紹中國電子煙製作過程，影片曝光後引起討論。(YouTube@MACHINA）
有YouTuber介紹中國電子煙製作過程，影片曝光後引起討論。(YouTube@MACHINA）

「嘴對嘴狂吸」測試電子煙　工人健康與產品衛生同惹網民憂慮（點圖放大瀏覽）：

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《紐西蘭先驅報》報導，YouTube頻道「Machina」今年1月發布影片，只見製作人親自來到中國深圳的1間電子煙工廠。

廠內生產一系列令人眼花撩亂的產品，且主要依靠人力來完成工作，攝影人員一路跟拍、紀錄廠內生產過程的各個步驟。

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據悉，當電子煙完成製作後，必須對其進行測試，工廠會使用機器來確保產品受到正確的壓力、吸力出現時產生蒸氣，並利用機器代替人的肺部來吸出含有尼古丁的內容物。

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但此時影片出現驚人畫面：1名男性測試人員不斷「嘴對嘴」吸著電子煙。

曝光的畫面中，只見他快速、連續地吸著每支電子煙，不過似乎沒有吸掉太多蒸氣，中間也沒有停頓。

這名男測試員後來告訴製作人自己的工作內容每天得吸約8000到10000支電子煙，且每支都得影片中那樣「嘴對嘴」。

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他告訴製作人「我下班後也喜歡吸電子煙，但為了確保味道一致，必須進行人體測試」，並強調「每支電子煙在出貨前都會再經過消毒」。

不過這段畫面曝光後引起網友震驚，有人對上述男測試員的工作內容感到震驚，直呼：「你是在告訴我這個男人是我的初吻嗎？」

其他人則擔心這份工作會對他的健康產生負面影響。

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