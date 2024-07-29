內地首例！江蘇南京樓盤爛尾停工2年　官方助業主取回首期款

近年來，內地房地產頻繁「爆雷」，爛尾樓、建商破產等情況接連不斷。

據內媒《界面新聞》報道，江蘇南京「珠江四季悅城」樓盤就停工時間長達兩年，引發業主在官媒論壇投訴。近日，官方宣布，業主們可以退房、退首期款。這也是內地第一例住宅項目停工後由官方協調集中退房、退首期款的案例。



珠江四季悅城停工2年。（網絡圖片）

珠江四季悅城項目效果圖。（官方微博）

停工兩年後 官方協調退首期

《界面新聞》報道，一位網民於今年6月在「人民網」留言板上投訴，他表示，自己曾於2022年8月底認購珠江四季悅城某房，樓盤停工兩年後，售樓總監卻拒絕退款，「對於我一個老百姓而言，我的14.1萬元（人民幣，下同）還是東拼西湊來的，說不退就不退，一點誠信沒有，懇請政府出面幫幫我」。

南京市江寧經濟技術開發區於7月11日下午回覆指，今年5月已與開發商協商啟動退房流程，退房資金來自監管賬戶，只退房款，不退利息。

業主維權投訴。（每日經濟新聞）

珠江四季悅城停工2年。（網絡圖片）

珠江四季悅城項目約90萬平米，原計劃打造成祿口空港首個大型城市綜合體項目，是珠江投資集團進入南京的第一個項目，當初擬投資100億元，但後續住宅項目陸續陷入停工狀態，無法如期交付。

一位業主稱，官方回應是因總包方蘇中建設受到恒大公司影響而停工，且新的總包方並不能完成交付問題。當地相關部門介入協調，計劃啟用監管賬戶資金啟動退房流程。開發商同意退房，目前已有大部份業主與開發商簽訂相關協議。

珠江四季悅城停工2年。（網絡圖片）

珠江四季悅城停工2年。（網絡圖片）

內地首例：為類似情況提供樣本意義

這是由官方推動下全國首次集中退房和退首期，雖然不能退還利息，但業主們有了重新入場的機會，也給其他地方類似情況提供了希望和樣本。

內媒《新京報》評論指出，因為種種原因，遭遇爛尾項目的購房者能夠真正獲得「退房退款」的少之又少，故而此事具有一定的樣本意義。

評論還提到，此事的樣本意義不僅僅是體現在結果，更在於預售資金監管賬戶真正實現了「專款專用」。