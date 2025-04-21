解放軍殲50側拍照曝光｜首見流線氣泡座艙罩　美媒：料真人駕駛

在中美關係緊張之際，解放軍持續對外曝光新型戰機。繼第六代戰機「殲36」的三發動機啟動照引發關注後，美國軍事網站「戰區」（The War Zone）近日報道稱，解放軍另一款隱形戰機「殲50」也首度被拍攝到比以往更清晰的畫面，首次可明確辨識其座艙罩輪廓，顯示該機具備傳統座艙結構，料「殲50」為真人駕駛機型。



報道指出，自去年12月底「殲50」首段試飛影片曝光以來，外界對其是否具備座艙蓋持續存疑。由於其機鼻寬大，加上地面拍攝角度不利及畫質受限，曾一度引發是否為無人駕駛機型的討論。此次側拍圖清楚展示戰機側面，顯示其裝有流線型氣泡座艙罩，與機身緊密融合。報道研判，「殲50」座艙罩看來偏長，可能配置串列雙座布局。

美媒近日報道，稱中國空軍殲50被拍到更清晰的畫面，其中包括首次出現座艙罩的真實影像。（The War Zone網站）

根據「戰區」分析，駕駛艙與雷達罩是戰鬥機主要的雷達反射源，能否壓低反射訊號將直接影響戰機的匿蹤性能。此外，殲50機腹下方的淺溝外形引人關注，該設計可能為著艦鉤預留空間，因而推測該機有望發展為艦載六代機。

另一角度的側拍照片則顯示，「殲50」採用與美國F-22類似的二元推力適量尾噴口設計，此結構有助於在低可觀測性、機動性與飛行性能間取得平衡，但也需承擔額外重量代價。

報道進一步指出，從下方觀察殲50的座艙罩外形極為困難，推測連地面雷達也難以捕捉該部位，意味該機可能具備極強的高空飛行能力。這將有利於發揮機載感測器效能、提升武器系統覆蓋範圍並壓低整體雷達截面積。

此外，側面圖亦清楚展現殲50的外型比例與結構特徵，包括菱形前機身、駕駛艙上方的明顯折線（chine line），以及機鼻下方可疑似配備的光電/紅外線搜索與追蹤系統（IRST），這類裝置亦見於解放軍殲20與美軍F-35隱形戰機上。