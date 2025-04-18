中國五代機產能驚人　美媒預估 : 殲-20年產量比 F-35接收量多2倍

隨著中國軍事工業的快速發展，解放軍第五代戰機殲-20的生產速度引起國際軍事觀察界高度關注。美國《Military Watch》報道指出，中國殲-20自2021年起進入量產高峰期，年產量預估已達100至120架，甚至可能超過美軍實際接收的F-35數量兩倍。



報道介紹，殲-20於2011年首飛，2016年底正式開始量產交付部隊。報道指出，這款由中國自主研發的重型隱形戰機，不僅測試期遠短於美國F-22與俄羅斯蘇-57，服役規模亦迅速擴大。至2024年，殲-20服役數量已達約300架，為全球目前產量最多的重型第五代戰機。相比之下，美軍F-22共生產181架，俄軍蘇-57僅有25架。

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根據《Military Watch》的分析，隨著中國渦扇-10C發動機的換裝完成，殲-20的年產能力大幅提升。雖然中國官方未對實際產量發表任何聲明，外界普遍估計目前年產可達百架以上。反觀F-35雖年產約140至150架，但其中需分配給21個國家，美軍實際接收量每年僅約40至48架，反而略遜於中國。

截至目前，美國擁有共約843架第五代戰機（含F-22與F-35），比中國多出約500架。但《Military Watch》指出，若以年產與交付速度比較，中國已在新裝備速度上實現領先。不過，專家亦認為，即使如此，中國要在數量上與美軍持平仍需數十年時間。

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此外，殲-20的生產也需要考慮實際作戰需求與經濟壓力。報道指出，中國空軍目前總戰機數約為1400架，三代與五代機並行使用仍為主流配置，殲-20最終產量可能控制在1000架以內。同時，中國亦積極部署新一代中型五代機殲-35，以實現高低配搭，預計至2040年前後將完成以五代機為主體、六代機為核心的作戰體系建構。

報道總結指出，中國從引進技術到自主創新再到實現量產的速度，已大幅縮小與美俄的軍事差距，甚至在某些領域達成超越，徹底改變全球空中力量的競爭格局。